O governo alemão confirmou que aprovou equipamento militar e armas no valor de 294 milhões de dólares (250,5 milhões de euros) para Israel entre 1 de janeiro de 2024 e 26 de junho de 2025.

De acordo com os dados oficiais, as licenças de exportação aprovadas passaram de 189 milhões de dólares (161,1 milhões de euros) em 2024 e 33 milhões de dólares (28 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2025.

O governo divulgou estas cifras em resposta a uma pergunta parlamentar do Partido da Esquerda, na oposição, que exige o fim imediato das exportações de armas para Israel.

A Alemanha tem sido há muito tempo um apoiante firme de Israel, com líderes políticos a citarem repetidamente a responsabilidade histórica do país com Israel, com raízes no passado nazi da Alemanha e no Holocausto.

As exportações de armas para Israel foram brevemente suspensas no ano passado quando a Nicarágua apresentou um caso contra a Alemanha no Tribunal Internacional de Justiça, acusando a Alemanha de cumplicidade no genocídio em Gaza.

Os funcionários alemães retomaram posteriormente as exportações, argumentando que receberam garantias escritas de Israel sobre o cumprimento do direito internacional. Também citaram a ameaça representada pelo Irão como outra justificação para retomar os envios de armas.

Desde que Israel lançou a sua ofensiva militar em Gaza em 2023, mais de 58.000 palestinianos foram mortos, e mais de 100.000 outros feridos, a maioria deles mulheres e crianças.

Israel enfrenta atualmente um caso de genocídio no TIJ pelas suas ações em Gaza, onde pelo menos 1,9 milhões de palestinianos permanecem deslocados e sofrem de graves carências de alimentos, suprimentos médicos e outros bens essenciais.