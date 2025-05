A Dinamarca anunciou na segunda-feira que vai gastar 14,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (2,05 mil milhões de dólares) para reforçar a sua presença militar no Ártico, na sequência do interesse renovado do Presidente dos EUA, Donald Trump, em controlar a Gronelândia. A Gronelândia é um território dinamarquês semi-autónomo.

Este mês, Trump afirmou que a Gronelândia era vital para a segurança dos EUA e que a Dinamarca deveria renunciar ao controlo da ilha árctica, estrategicamente importante.

Após uma década de cortes maciços nas despesas com a defesa, no ano passado a Dinamarca reservou 190 mil milhões de coroas dinamarquesas (26 mil milhões de dólares) para as suas despesas militares, parte das quais está agora a ser utilizada para o Ártico.

Embora a Dinamarca seja responsável pela segurança e defesa da Gronelândia, dispõe de capacidades militares limitadas na vasta ilha, que é frequentemente considerada um buraco negro em termos de segurança.

Atualmente, a capacidade da Dinamarca inclui quatro antigos navios de inspeção, um avião de reconhecimento Challenger e 12 patrulhas de trenós puxados por cães, todos encarregados de monitorizar uma área quatro vezes maior do que a França.

O Ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, disse numa conferência de imprensa que o acordo inclui o financiamento de três novos navios da marinha do Ártico, incrementando o número planeado de drones de reconhecimento de longo alcance para quatro e incluindo também a vigilância por satélite.

Os partidos políticos concordaram em injetar mais dinheiro para o Ártico num acordo a ser apresentado no primeiro semestre do ano.

O exército americano mantém uma presença permanente no porto espacial de Pituffik, no noroeste da Gronelândia. A base tem uma localização estratégica para o sistema de alerta precoce de mísseis balísticos, uma vez que a rota mais curta entre a Europa e a América do Norte passa pela ilha.