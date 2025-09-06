O antigo presidente dos EUA, Joe Biden, foi recentemente submetido a uma cirurgia de Mohs para remover lesões de cancro da pele, confirmou um porta-voz à CNN na quinta-feira.

A data exacta da intervenção não foi revelada, mas imagens que circulam na Internet mostram Biden, de 82 anos, com uma cicatriz na testa, de acordo com o relatório da CNN.

A cirurgia de Mohs é uma técnica em que camadas finas de pele são removidas e examinadas ao microscópio até não restarem células cancerígenas.

É frequentemente utilizada para lesões recorrentes ou de crescimento rápido em zonas sensíveis, como o rosto e as mãos.

Biden já tinha sido submetido a uma remoção de um carcinoma basocelular do peito em 2023, durante o seu mandato.

Na altura, o médico da Casa Branca, Dr. Kevin O’Connor, disse: “Todo o tecido canceroso foi removido com sucesso” e que Biden continuaria com a “vigilância dermatológica”.