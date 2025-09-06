MUNDO
Antigo presidente dos EUA, Joe Biden, é submetido a uma cirurgia ao cancro da pele
O antigo presidente dos EUA, de 82 anos, foi submetido a uma cirurgia de Mohs para remover lesões, meses depois de ter sido diagnosticado com um cancro da próstata.
Um porta-voz disse à NBC News que o ex-presidente dos EUA, Biden, passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas e está se recuperando bem. / AP
6 de setembro de 2025

O antigo presidente dos EUA, Joe Biden, foi recentemente submetido a uma cirurgia de Mohs para remover lesões de cancro da pele, confirmou um porta-voz à CNN na quinta-feira.

A data exacta da intervenção não foi revelada, mas imagens que circulam na Internet mostram Biden, de 82 anos, com uma cicatriz na testa, de acordo com o relatório da CNN.

A cirurgia de Mohs é uma técnica em que camadas finas de pele são removidas e examinadas ao microscópio até não restarem células cancerígenas.

É frequentemente utilizada para lesões recorrentes ou de crescimento rápido em zonas sensíveis, como o rosto e as mãos.

Biden já tinha sido submetido a uma remoção de um carcinoma basocelular do peito em 2023, durante o seu mandato.

Na altura, o médico da Casa Branca, Dr. Kevin O’Connor, disse: “Todo o tecido canceroso foi removido com sucesso” e que Biden continuaria com a “vigilância dermatológica”.

O antigo presidente foi diagnosticado em maio com uma forma agressiva de cancro da próstata que se espalhou para os ossos. Desde então, começou o tratamento oral e continua otimista.

“A expectativa é que consigamos vencer isto”, disse Biden à CNN, acrescentando: “Não está em nenhum órgão, está dentro - os meus ossos são fortes, não penetrou. Por isso, estou a sentir-me bem”.

A saúde física e a acuidade mental de Biden foram temas frequentes de escrutínio durante a sua presidência.

Terminou abruptamente a sua candidatura à reeleição em julho de 2024, poucas semanas depois de um desempenho vacilante num debate contra Donald Trump ter suscitado uma preocupação generalizada no Partido Democrata.

Biden era a pessoa mais velha alguma vez eleita presidente na altura da sua vitória em 2020. Esse recorde foi ultrapassado no ano passado, quando Trump, agora com 79 anos, foi eleito presidente.

Desde que deixou o cargo, Biden tem mantido um perfil relativamente discreto, fazendo apenas algumas aparições públicas.

Em abril, proferiu um discurso em defesa da Administração da Segurança Social contra os cortes propostos pela administração Trump.

