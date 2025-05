O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte criticou o projeto de escudo de defesa antimíssil Golden Dome dos Estados Unidos, considerando-o como uma "iniciativa ameaçadora muito perigosa", reportaram os meios de comunicação estatais.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em 20 de maio que tinha selecionado um design para o sistema Golden Dome e nomeado um líder para supervisionar o ambicioso programa de 175 mil milhões de dólares.

Ao descrever o projeto na terça-feira, o Instituto de Estudos Americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse que: "O plano Golden Dome é um produto típico do 'America First' (América em primeiro lugar) — o auge da presunção, arrogância, prática autoritária e arbitrária — e é um cenário de guerra nuclear no espaço exterior."

A declaração foi divulgada pela agência noticiosa estatal da Coreia do Norte, KCNA.

O projeto Golden Dome pretende utilizar uma rede global de centenas de satélites equipados com sensores avançados e interceptores, concebidos para detetar e destruir mísseis inimigos pouco após o lançamento — incluindo os de países como a China, Irão, Coreia do Norte ou Rússia.

Na semana passada, a China manifestou uma forte oposição ao plano, afirmando estar "seriamente preocupada" e instando Washington a suspender o desenvolvimento do sistema.