Vários países saudaram o anúncio do Presidente francês Emmanuel Macron de que a França reconhecerá o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro.

"Em linha com o nosso compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Médio Oriente, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina", anunciou Macron na quinta-feira.

O alto representante palestiniano Hussein al-Sheikh elogiou a decisão, afirmando que "reflete o compromisso da França com o direito internacional e o seu apoio aos direitos do povo palestino à autodeterminação e ao estabelecimento do nosso estado independente".

O Hamas descreveu a decisão como "um passo positivo na direção certa", classificando-a como "apoio ao direito do nosso povo à autodeterminação e a um estado independente em todas as terras palestinianas ocupadas, com Jerusalém como sua capital".

O grupo acrescentou que o reconhecimento foi "um desenvolvimento político que reflete a crescente convicção internacional na justiça da causa palestiniana e o fracasso da ocupação israelita em distorcer os fatos ou suprimir a vontade das nações livres".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita saudou o anúncio do Presidente Emmanuel Macron, afirmando em comunicado: "O Reino da Arábia Saudita acolhe o anúncio feito pelo Presidente Emmanuel Macron sobre a intenção da França de reconhecer o Estado da Palestina".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia também saudou o anúncio de Macron, chamando-o de "um passo na direção certa para implementar a solução de dois estados e acabar com a ocupação".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noel Barrot, confirmou a medida diplomática, afirmando: "O nosso cônsul em Jerusalém entregou a carta do Presidente Macron à Autoridade Palestiniana: a França procederá ao reconhecimento pleno do Estado da Palestina em setembro".

"Confirmarei este compromisso no púlpito da ONU na segunda-feira", acrescentou Barrot.

A eurodeputada palestino-francesa Rima Hassan afirmou que o reconhecimento "não é um favor, é um dever", criticando as condições impostas à medida.

"A França está a impor a desmilitarização a um povo sob colonização e ocupação, enquanto continua a armar o colonizador", disse ela.

"Os palestinianos nunca renunciarão à resistência armada enquanto Israel continuar a ocupar e colonizar terras palestinianas."

O Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu criticou o anúncio, chamando-o de "recompensa ao terror" e alegando que isso "colocaria em risco a criação de outro proxy iraniano, assim como Gaza se tornou".

"Um estado palestiniano nessas condições seria uma plataforma de lançamento para aniquilar Israel — não para viver em paz ao seu lado", disse Netanyahu.

"Sejamos claros: os palestinianos não querem um estado ao lado de Israel; eles querem um estado no lugar de Israel."

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou: "Em vez de apoiar Israel neste momento crítico, o presidente francês escolhe enfraquecer-nos... Nunca permitiremos a criação de uma entidade palestiniana que ameace a nossa existência".

Por outro lado, o Primeiro-ministro irlandês Simon Harris declarou: "Acolho o anúncio do Presidente Macron de que a França reconhecerá a Palestina em setembro. Esta é uma contribuição importante para a implementação da solução de dois estados".

O Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou: "Saúdo que a França se junte à Espanha e a outros países europeus no reconhecimento do Estado da Palestina. Juntos, devemos proteger o que Netanyahu está a tentar destruir. A solução de dois estados é a única solução".

O Primeiro Ministro da Escócia, John Swinney, acrescentou: "O Reino Unido deve seguir o exemplo da França esta noite e reconhecer o Estado da Palestina. Isso é essencial para a paz. O cessar-fogo e a ajuda humanitária devem começar agora".

O anúncio de Macron surge num contexto do colapso humanitário em Gaza, onde mais de 59.500 palestinianos — principalmente mulheres e crianças — foram mortos desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A França também anunciou planos para co-organizar, ao lado da Arábia Saudita, uma conferência internacional na ONU nos dias 28 e 29 de julho para delinear um roteiro rumo à criação do Estado da Palestina.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Barrot, alertou: "As perspectivas para o estabelecimento de um estado palestiniano estão mais ameaçadas do que nunca, enquanto Gaza sofre com a fome e devastação".