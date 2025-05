De acordo com a União Americana das Liberdades Civis (ACLU), o Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) e uma prisão privada contratada recusaram-se a permitir que o ativista palestiniano e estudante universitário da Universidade de Columbia, Mahmoud Khalil, pegasse no seu filho recém-nascido, naquilo que os defensores descrevem como um ato de retaliação relacionado com o seu ativismo a favor da Palestina.

Khalil, 30 anos, residente legal permanente nos EUA, foi detido em março no apartamento que lhe pertencia na universidade, em Nova Iorque, por ter participado em manifestações pró-palestinianas em Columbia. Há mais de dois meses que se encontra detido no Centro de Processamento ICE da Louisiana Central, enquanto o seu processo de imigração prossegue em Nova Jersey.

“Depois de voar mais de mil quilómetros até ao Louisiana com o nosso filho recém-nascido, o seu primeiro voo, tudo para que o pai pudesse finalmente segurá-lo nos braços, o ICE negou-nos até este direito humano mais básico”, disse a sua mulher, Noor Abdalla, numa declaração divulgada através da ACLU.

“Isto não é apenas insensível. É uma violência deliberada, a crueldade calculada de um governo que destrói famílias sem remorsos”, acrescentou.

A ACLU e o Centro para os Direitos Constitucionais disseram que a equipa jurídica de Khalil tinha apresentado vários pedidos formais para uma visita de contacto, citando as diretrizes federais que apoiam a visita de pais e filhos. Mas o ICE e o GEO Group, o responsável pela prisão, negaram o pedido, citando uma “política geral de visitas sem contacto” nas instalações e vagas “preocupações de segurança” em relação a uma mãe e um recém-nascido numa área não segura.

“O governo optou por prender e deter Mahmoud a milhares de quilómetros de distância para o castigar pelo seu apoio aos direitos humanos palestinianos”, afirmou Baher Azmy, diretor jurídico do Centro para os Direitos Constitucionais.

De acordo com uma notícia do New York Times, um juiz federal de Nova Jersey, Michael E. Farbiarz, ordenou na quarta-feira à noite que fosse concedida a Mahmoud Khalil uma reunião com a sua mulher e advogados. No entanto, a ordem não lhe permite explicitamente ver ou pegar no seu filho, Deen, que nasceu a 21 de abril.

O governo argumentou, em tribunal, que a concessão de uma visita de contacto com o seu filho equivaleria a oferecer-lhe um tratamento especial que não é dado a outros detidos. Os funcionários do ICE também alegaram que permitir a entrada de um recém-nascido e da mãe nas instalações seguras não era seguro, uma vez que as instalações não albergam mulheres ou menores.

Supressão das vozes pró-Palestina

A detenção de Khalil foi a primeira de uma longa repressão das vozes pró-Palestina nos EUA.

Poucos dias após a detenção de Khalil, a alegação de Trump foi feita depois de outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um investigador indiano da Universidade de Georgetown, ter sido detido. O seu advogado disse que ele foi detido devido à identidade palestiniana da sua mulher.

Após a detenção de Suri, as autoridades perseguiram outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo-lhe que se entregasse.

Em 25 de março, Yunseo Chung, uma estudante da Universidade de Columbia, disse que processou a administração Trump para impedir a sua deportação dos EUA devido à sua participação num protesto pró-Palestina na primavera passada.

Também em 25 de março, Rumeysa Ozturk, estudante de doutoramento da Universidade de Tufts, foi raptada em plena luz do dia pelas autoridades americanas por ter criticado a carnificina de Israel em Gaza.

Em 14 de abril, as autoridades prenderam Mohsen Mahdawi durante a sua entrevista para obtenção da cidadania, tendo sido libertado em 30 de abril.