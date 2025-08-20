Mohamed Salah tornou-se o primeiro jogador a vencer o prémio de Jogador do Ano da Associação de Jogadores Profissionais (PFA) pela terceira vez, após liderar o Liverpool à conquista da Premier League.

O egípcio marcou 29 golos e deu 18 assistências, impulsionando os Reds a igualarem o recorde de 20 títulos da primeira divisão inglesa, com quatro jogos de antecedência na temporada passada.

Salah também conquistou o prémio nas temporadas 2017/18 e 2021/22.

O jogador de 33 anos também recebeu recentemente os prémios de Jogador do Ano da Associação de Escritores de Futebol e da Premier League.

Morgan Rogers, do Aston Villa, venceu o prémio de Jovem Jogador do Ano após uma temporada de destaque que marcou a sua estreia pela seleção principal da Inglaterra.

Salah foi incluído na equipa do ano da Premier League da PFA 2024/25 ao lado dos seus companheiros de equipa do Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister.