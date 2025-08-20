MUNDO
Salah quebra novo recorde após vencer o Prémio de Jogador do Ano da PFA pela 3ª vez
Salah torna-se no primeiro jogador a ganhar o prémio três vezes, após vencê-lo nas temporadas 2017/18 e 2021/22.
Salah quebra novo recorde após vencer o Prémio de Jogador do Ano da PFA pela 3ª vez
Desde que se juntou ao Liverpool em 2017, Salah quebrou inúmeros recordes. / AP
20 de agosto de 2025

Mohamed Salah tornou-se o primeiro jogador a vencer o prémio de Jogador do Ano da Associação de Jogadores Profissionais (PFA) pela terceira vez, após liderar o Liverpool à conquista da Premier League.

O egípcio marcou 29 golos e deu 18 assistências, impulsionando os Reds a igualarem o recorde de 20 títulos da primeira divisão inglesa, com quatro jogos de antecedência na temporada passada.

Salah também conquistou o prémio nas temporadas 2017/18 e 2021/22.

O jogador de 33 anos também recebeu recentemente os prémios de Jogador do Ano da Associação de Escritores de Futebol e da Premier League.

Morgan Rogers, do Aston Villa, venceu o prémio de Jovem Jogador do Ano após uma temporada de destaque que marcou a sua estreia pela seleção principal da Inglaterra.

Salah foi incluído na equipa do ano da Premier League da PFA 2024/25 ao lado dos seus companheiros de equipa do Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister.

Recorde atrás de recorde

Desde que chegou ao Liverpool em 2017, Salah quebrou inúmeros recordes, algo que muitos consideravam impossível, dado o seu desempenho abaixo do esperado no Chelsea alguns anos antes.

Na sua primeira temporada, quebrou o recorde de mais golos marcados numa única temporada da Premier League, com 32 golos, superando os recordes de Cristiano Ronaldo e Luis Suárez, que tinham 31 golos.

Dias antes de ganhar o prémio da PFA, Salah quebrou outro recorde ao marcar no jogo de abertura da Premier League, tornando-se o primeiro jogador a marcar em 10 partidas consecutivas de abertura da competição.

Ele marcou 58 golos pela seleção do Egito, ficando atrás apenas do ex-capitão Hossam Hassan, que marcou 68 golos.

Apelidado de "Rei Egípcio" pelos apoiantes do Liverpool, Salah assinou uma extensão de contrato de dois anos com o clube em abril, encerrando meses de especulação que o ligavam a uma possível transferência para a Liga Saudita.

