'Êxtase' em Istambul: Sami Yusuf inspira 25.000 pessoas com música e solidariedade
A estrela da música cumprimenta o público em turco, canta em espanhol pela primeira vez com orquestra de 75 elementos, promete doar parte dos lucros para ajuda a Gaza.
Sami Yusuf, aclamado mestre da música mundial, apresentou-se em Istambul após uma longa pausa. / AA
24 de agosto de 2025

O renomado artista de música mundial, Sami Yusuf, atuou no sábado em Istambul após uma longa pausa.

O concerto, "Êxtase: Entre Dois Mares", despertou forte interesse, com 25.000 pessoas presentes.

Ao abrir o espetáculo com algumas palavras em turco, Yusuf disse: "Bem-vindos a todos. Que Deus proteja a Türkiye e o mundo turco. Que Deus proteja toda a ummah e a humanidade. Que Ele proteja completamente a nação do mal, e que todas as nossas orações estejam com os nossos irmãos e irmãs em Gaza e na Palestina. Ouvimos-vos; estamos convosco. A Türkiye e a humanidade estão sempre ao vosso lado. Que Deus seja o vosso ajudante e protector."

Yusuf disse que foi uma grande honra partilhar o palco com músicos extraordinários de todo o mundo, acrescentando: "Istambul e este país estão no fundo do meu coração."

Foi acompanhado por intérpretes de renome da China, França, Reino Unido e Espanha, bem como vocalistas turcos.

Estreia em espanhol e homenageia a Gaza

Yusuf abriu o concerto com "Nasimi", a sua faixa amplamente aclamada de 2019, e e voltou para um encore com a mesma peça.

Atuando com uma orquestra de 75 elementos, estreou o seu álbum “Ecstasy” (Êxtase) no concerto.

O programa, apresentando obras preparadas especificamente para o concerto, incluiu "Entre o Mar e o Céu", acompanhado por músicos de mehter (banda militar otomana); "Nesse Oceano", inspirado nas palavras de Mevlana e Yunus Emre com ritmos e melodias em camadas; e "Eterna" e "Amada", onde a poesia espanhola ocupou o centro do palco e Yusuf cantou em espanhol pela primeira vez.

O artista de flamenco Moro acompanhou as duas últimas peças.

Yusuf também dedicou a sua composição "O Encontro", com versos de Fuzuli, a Gaza.

Uma parte dos lucros do concerto será doada para apoiar os afetados pela crise humanitária na Palestina e em Gaza.

