O renomado artista de música mundial, Sami Yusuf, atuou no sábado em Istambul após uma longa pausa.

O concerto, "Êxtase: Entre Dois Mares", despertou forte interesse, com 25.000 pessoas presentes.

Ao abrir o espetáculo com algumas palavras em turco, Yusuf disse: "Bem-vindos a todos. Que Deus proteja a Türkiye e o mundo turco. Que Deus proteja toda a ummah e a humanidade. Que Ele proteja completamente a nação do mal, e que todas as nossas orações estejam com os nossos irmãos e irmãs em Gaza e na Palestina. Ouvimos-vos; estamos convosco. A Türkiye e a humanidade estão sempre ao vosso lado. Que Deus seja o vosso ajudante e protector."

Yusuf disse que foi uma grande honra partilhar o palco com músicos extraordinários de todo o mundo, acrescentando: "Istambul e este país estão no fundo do meu coração."

Foi acompanhado por intérpretes de renome da China, França, Reino Unido e Espanha, bem como vocalistas turcos.

Estreia em espanhol e homenageia a Gaza