ÁFRICA
1 min de leitura
Descarrilamento de comboio causa mortos na província de Matrouh, no Egito
Equipas de resgate foram destacadas para limpar os destroços e restaurar o serviço na linha.
Descarrilamento de comboio causa mortos na província de Matrouh, no Egito
Três pessoas morreram e outras 103 ficaram feridas quando um trem de passageiros descarrilou no Egito. / AA Archive
31 de agosto de 2025

Três pessoas foram mortas e 103 outras ficaram feridas quando um comboio de passageiros descarrilou na província de Matrouh, no norte do Egito, disse o Ministério da Saúde.

A Autoridade Nacional de Caminhos de Ferro disse que o acidente ocorreu no sábado quando sete carruagens de um comboio que viajava da cidade costeira de Marsa Matrouh para o Cairo saíram dos carris, fazendo com que duas capotassem.

Equipas de resgate foram destacadas para limpar os destroços e restaurar o serviço na linha.

O Ministério dos Transportes ordenou uma investigação sobre a causa do acidente e prometeu "uma penalização máxima" para aqueles considerados responsáveis.

O Ministério da Saúde disse que os ferimentos variaram entre fracturas, escoriações, lacerações e contusões, acrescentando que 87 dos feridos tiveram alta dos hospitais após receberem tratamento médico.

Recomendado

Disse que os hospitais em Matrouh e províncias vizinhas foram colocados em alerta máximo, com equipas médicas enviadas para apoiar as instalações que recebem vítimas.

As autoridades disseram que mais atualizações seriam fornecidas à medida que a investigação continue.

O Egipto investiu milhares de milhões de dólares na melhoria da sua rede ferroviária, uma das mais antigas do Médio Oriente, nos últimos anos.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us