Três pessoas foram mortas e 103 outras ficaram feridas quando um comboio de passageiros descarrilou na província de Matrouh, no norte do Egito, disse o Ministério da Saúde.

A Autoridade Nacional de Caminhos de Ferro disse que o acidente ocorreu no sábado quando sete carruagens de um comboio que viajava da cidade costeira de Marsa Matrouh para o Cairo saíram dos carris, fazendo com que duas capotassem.

Equipas de resgate foram destacadas para limpar os destroços e restaurar o serviço na linha.

O Ministério dos Transportes ordenou uma investigação sobre a causa do acidente e prometeu "uma penalização máxima" para aqueles considerados responsáveis.

O Ministério da Saúde disse que os ferimentos variaram entre fracturas, escoriações, lacerações e contusões, acrescentando que 87 dos feridos tiveram alta dos hospitais após receberem tratamento médico.