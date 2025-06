A reação dos líderes mundiais depois de os Estados Unidos terem afirmado ter atingido três instalações nucleares iranianas no Irão variou entre Israel, que elogiou a decisão do Presidente Donald Trump, a ONU, que apelou ao desanuviamento, e alguns países, que condenaram os ataques.

António Guterres, Presidente da ONU

"Estou seriamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irão hoje. Trata-se de uma escalada perigosa numa região que já está no limite - e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais."

"Existe um risco crescente de que este conflito possa rapidamente ficar fora de controlo - com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo. Apelo aos Estados Membros para que reduzam a escalada e cumpram as suas obrigações ao abrigo da Carta das Nações Unidas e de outras regras do direito internacional. Nesta hora de perigo, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia. A única esperança é a paz".

Benjamin Netanyahu, Primeiro-Ministro de Israel

"Parabéns, Presidente Trump. A sua decisão corajosa de atacar as instalações nucleares do Irão com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos vai mudar a história... A história registará que o Presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo."

Relacionado TRT Global - Trump: EUA realizaram ataques a três instalações nucleares no Irão

Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Yvan Gil

“A Venezuela condena a agressão militar dos EUA contra o Irão e exige a cessação imediata das hostilidades.”

“A República Bolivariana da Venezuela condena firme e categoricamente o bombardeamento levado a cabo pelos militares dos Estados Unidos, a pedido do Estado de Israel, contra instalações nucleares da República Islâmica do Irão, incluindo os complexos de Fordow, Natanz e Isfahan.”

Ministério dos Negócios Estrangeiros do México

"O Ministério apela urgentemente ao diálogo diplomático para a paz entre as partes envolvidas no conflito do Médio Oriente.

Em conformidade com os nossos princípios constitucionais de política externa e com a convicção pacifista do nosso país, reiteramos o nosso apelo ao desanuviamento das tensões na região. O restabelecimento da coexistência pacífica entre os Estados da região é a prioridade máxima."

Relacionado TRT Global - Türkiye afirma que Israel está a arrastar a região para uma “catástrofe” e apela à unidade islâmica

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

"Condenamos veementemente o bombardeamento americano das instalações nucleares iranianas, que constitui uma perigosa escalada do conflito no Médio Oriente.

“A agressão viola gravemente a Carta das Nações Unidas e o direito internacional e mergulha a humanidade numa crise com consequências irreversíveis.”

Esta lista será atualizada à medida que novas respostas forem recebidas.