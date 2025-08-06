MUNDO
2 min de leitura
Taiwan prende três pessoas por suspeita de roubo de segredos comerciais relacionados com chips
A TSMC descobre o acesso invulgar a ficheiros confidenciais, levantando a possibilidade de três dos seus funcionários terem obtido tecnologia essencial ilegalmente, segundo os relatos.
Taiwan prende três pessoas por suspeita de roubo de segredos comerciais relacionados com chips
Em março, a TSMC anunciou que expandiria o seu investimento nos EUA para 165 mil milhões de dólares para impulsionar o futuro da IA. / Reuters
há 11 horas

Taiwan prendeu três funcionários da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) por supostamente roubarem segredos comerciais relacionados à tecnologia avançada de chips de 2 nanômetros da empresa.

A TSMC descobriu acessos incomuns a arquivos confidenciais, levantando a possibilidade de que três de seus funcionários tenham obtido ilegalmente tecnologia essencial, informou a Focus Taiwan na terça-feira, citando promotores locais.

A empresa denunciou o caso aos promotores, que realizaram buscas e prisões entre 25 e 28 de julho.

A Lei de Segurança Nacional de Taiwan torna ilegal a divulgação de segredos comerciais envolvendo tecnologias essenciais nacionais a entidades estrangeiras ou hostis sem autorização.

O incidente marcou a primeira ocorrência de acesso não autorizado a tal tecnologia, e os procuradores estão a investigar os motivos e potenciais fugas de informação futuras.

recommended

O desenvolvimento ocorreu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter sugerido na terça-feira que a TSMC poderia investir 300 mil milhões de dólares no Arizona, quase duplicando o investimento total que a empresa tinha anunciado anteriormente nos Estados Unidos.

“Taiwan está a vir e a investir 300 mil milhões de dólares no Arizona para construir a maior fábrica de chips e semicondutores do mundo”, disse Trump em entrevista à CNBC.

A empresa, no entanto, não confirmou essa afirmação, e suas ações caíram na quarta-feira.

A TSMC anunciou no início de março que iria “expandir o seu investimento nos Estados Unidos para 165 mil milhões de dólares para impulsionar o futuro da IA”, apesar das negociações tarifárias em curso entre Taipé e Washington DC.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us