Taiwan prendeu três funcionários da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) por supostamente roubarem segredos comerciais relacionados à tecnologia avançada de chips de 2 nanômetros da empresa.
A TSMC descobriu acessos incomuns a arquivos confidenciais, levantando a possibilidade de que três de seus funcionários tenham obtido ilegalmente tecnologia essencial, informou a Focus Taiwan na terça-feira, citando promotores locais.
A empresa denunciou o caso aos promotores, que realizaram buscas e prisões entre 25 e 28 de julho.
A Lei de Segurança Nacional de Taiwan torna ilegal a divulgação de segredos comerciais envolvendo tecnologias essenciais nacionais a entidades estrangeiras ou hostis sem autorização.
O incidente marcou a primeira ocorrência de acesso não autorizado a tal tecnologia, e os procuradores estão a investigar os motivos e potenciais fugas de informação futuras.
O desenvolvimento ocorreu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter sugerido na terça-feira que a TSMC poderia investir 300 mil milhões de dólares no Arizona, quase duplicando o investimento total que a empresa tinha anunciado anteriormente nos Estados Unidos.
“Taiwan está a vir e a investir 300 mil milhões de dólares no Arizona para construir a maior fábrica de chips e semicondutores do mundo”, disse Trump em entrevista à CNBC.
A empresa, no entanto, não confirmou essa afirmação, e suas ações caíram na quarta-feira.
A TSMC anunciou no início de março que iria “expandir o seu investimento nos Estados Unidos para 165 mil milhões de dólares para impulsionar o futuro da IA”, apesar das negociações tarifárias em curso entre Taipé e Washington DC.