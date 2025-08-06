Taiwan prendeu três funcionários da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) por supostamente roubarem segredos comerciais relacionados à tecnologia avançada de chips de 2 nanômetros da empresa.

A TSMC descobriu acessos incomuns a arquivos confidenciais, levantando a possibilidade de que três de seus funcionários tenham obtido ilegalmente tecnologia essencial, informou a Focus Taiwan na terça-feira, citando promotores locais.

A empresa denunciou o caso aos promotores, que realizaram buscas e prisões entre 25 e 28 de julho.

A Lei de Segurança Nacional de Taiwan torna ilegal a divulgação de segredos comerciais envolvendo tecnologias essenciais nacionais a entidades estrangeiras ou hostis sem autorização.

O incidente marcou a primeira ocorrência de acesso não autorizado a tal tecnologia, e os procuradores estão a investigar os motivos e potenciais fugas de informação futuras.