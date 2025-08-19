A Austrália considerou "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana.

Num comunicado, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse que a decisão israelita é uma "reação injustificada" à decisão da Austrália de reconhecer a Palestina.

Reafirmou a posição do seu país de continuar a trabalhar com parceiros e contribuir para o empenho internacional para uma solução de dois Estados, um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns.

A sua declaração surgiu depois de Israel ter cancelado os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana na segunda-feira, em resposta à decisão da Austrália de reconhecer um Estado palestiniano e proibir a entrada de um político israelita de extrema-direita.

Wong prometeu que o seu país protegerá as suas comunidades e protegerá todos os australianos do ódio e do mal.

Na segunda-feira, o governo australiano cancelou o visto do presidente do Comité de Constituição, Lei e Justiça do Knesset, deputado Simcha Rotman, proibindo-o de entrar no país durante três anos pelo seu apoio aberto ao deslocamento de palestinianos de Gaza e por chamar às crianças palestinianas "inimigos" de Israel.