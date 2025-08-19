A Austrália considerou "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana.
Num comunicado, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse que a decisão israelita é uma "reação injustificada" à decisão da Austrália de reconhecer a Palestina.
Reafirmou a posição do seu país de continuar a trabalhar com parceiros e contribuir para o empenho internacional para uma solução de dois Estados, um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns.
A sua declaração surgiu depois de Israel ter cancelado os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana na segunda-feira, em resposta à decisão da Austrália de reconhecer um Estado palestiniano e proibir a entrada de um político israelita de extrema-direita.
Wong prometeu que o seu país protegerá as suas comunidades e protegerá todos os australianos do ódio e do mal.
Na segunda-feira, o governo australiano cancelou o visto do presidente do Comité de Constituição, Lei e Justiça do Knesset, deputado Simcha Rotman, proibindo-o de entrar no país durante três anos pelo seu apoio aberto ao deslocamento de palestinianos de Gaza e por chamar às crianças palestinianas "inimigos" de Israel.
Em novembro de 2024, a Austrália negou um visto à antiga ministra do Interior e Justiça israelita Ayelet Shaked pelo seu apoio à construção ilegal de colonatos na Cisjordânia ocupada.
A Austrália está preparada para reconhecer a condição de Estado palestiniano no próximo mês na Assembleia Geral da ONU.
Vários países, incluindo França, Reino Unido, Malta, Canadá e Portugal, anunciaram planos para reconhecer o Estado palestiniano nas reuniões da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque em setembro.
O reconhecimento surge enquanto Israel continuou um ataque brutal à Gaza da Palestina, matando mais de 62.000 pessoas desde outubro de 2023.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.