GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Austrália considera "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos dos seus representantes
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Penny Wong, afirma que o governo de Netanyahu está a isolar Israel e a minar os esforços internacionais para a paz e a solução de dois Estados.
Austrália considera "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos dos seus representantes
Austrália critica Israel após revogação dos vistos dos seus representantes / Reuters
há 13 horas

A Austrália considerou "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana.

Num comunicado, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse que a decisão israelita é uma "reação injustificada" à decisão da Austrália de reconhecer a Palestina.

Reafirmou a posição do seu país de continuar a trabalhar com parceiros e contribuir para o empenho internacional para uma solução de dois Estados, um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns.

A sua declaração surgiu depois de Israel ter cancelado os vistos de representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana na segunda-feira, em resposta à decisão da Austrália de reconhecer um Estado palestiniano e proibir a entrada de um político israelita de extrema-direita.

RelacionadoTRT Global - Albanese: Austrália reconhecerá a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro

Wong prometeu que o seu país protegerá as suas comunidades e protegerá todos os australianos do ódio e do mal.

Na segunda-feira, o governo australiano cancelou o visto do presidente do Comité de Constituição, Lei e Justiça do Knesset, deputado Simcha Rotman, proibindo-o de entrar no país durante três anos pelo seu apoio aberto ao deslocamento de palestinianos de Gaza e por chamar às crianças palestinianas "inimigos" de Israel.

Recomendado

Em novembro de 2024, a Austrália negou um visto à antiga ministra do Interior e Justiça israelita Ayelet Shaked pelo seu apoio à construção ilegal de colonatos na Cisjordânia ocupada.

A Austrália está preparada para reconhecer a condição de Estado palestiniano no próximo mês na Assembleia Geral da ONU.

Vários países, incluindo França, Reino Unido, Malta, Canadá e Portugal, anunciaram planos para reconhecer o Estado palestiniano nas reuniões da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque em setembro.

O reconhecimento surge enquanto Israel continuou um ataque brutal à Gaza da Palestina, matando mais de 62.000 pessoas desde outubro de 2023.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us