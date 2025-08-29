O principal festival de tecnologia, aviação e espaço da Türkiye, o Teknofest, abriu uma edição especial marítima em Istambul, destacando a força naval e as inovações do país.

O evento de quatro dias, conhecido como Pátria Azul, começou na quinta-feira no Comando dos Estaleiros de Istambul. A Anadolu participa como parceira global de comunicações. O festival começou na quinta-feira e o público poderá participar nos dias 30 e 31 de agosto.

Espera-se que o Presidente Recep Tayyip Erdogan participe no dia de abertura.

As competições fazem parte do evento e incluem desafios com sistemas subaquáticos não tripulados, foguetes subaquáticos e veículos marítimos autónomos.