O Egito e o Sudão classificaram uma barragem da Etiópia construída por Adis Abeba no rio Nilo como uma "ameaça" aos dois países.

Isto constou numa declaração conjunta emitida na quarta-feira após conversações no Cairo entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio Badr Abdelatty, o Ministro da Irrigação Hani Sweilam e uma delegação sudanesa liderada pelo Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros Omar Sediq.

"As consultas abordaram acontecimentos relativos à barragem etíope, e ambas as partes concordaram que a barragem etíope, que viola o direito internacional, tem consequências graves para os países a jusante e representa uma ameaça contínua à estabilidade na Bacia Oriental do Nilo ao abrigo do direito internacional", disse a declaração.

De acordo com os meios de comunicação sudaneses, os dois países apelaram à Etiópia para mudar a sua política e restaurar a cooperação regional.

A declaração surgiu um dia depois do Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, ter afirmado o desejo do seu país de trabalhar com o Egito e o Sudão na Barragem Etíope, sublinhando que agora que a barragem está concluída, garante um fluxo constante de água durante todo o ano aos dois países a jusante, previne inundações e não lhes causa qualquer dano.

Surge também em meio a disputas entre o Egito e o Sudão, por um lado, e a Etiópia, por outro, sobre o enchimento e operação da barragem, cuja construção começou em 2011. O Cairo e Cartum insistem em alcançar um acordo legal trilateral vinculativo sobre o seu enchimento e operação.

A Etiópia, contudo, mantém a sua posição dizendo que o tal acordo não é necessário, reiterando que não pretende prejudicar os interesses de qualquer país. A disputa levou a uma suspensão de três anos das negociações antes das conversações serem retomadas em 2023, apenas para estagnar em 2024.