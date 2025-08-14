Neste Dia Internacional da Amizade, celebrado em todo o mundo a 30 de julho, as pessoas publicam mensagens sentidas, marcam amigos e partilham fotografias nostálgicas.

Trata-se de um dia oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, cujas raízes remontam a 1958, quando a Cruzada Mundial da Amizade propôs um dia dedicado à celebração do valor da amizade.

Este dia encoraja as pessoas de todo o mundo a estimar os seus amigos, a expressar o seu apreço e a reforçar os laços que nos unem. Mas no mundo atual de hiperconectividade e para além dos gestos digitais, há uma questão mais profunda: Estaremos verdadeiramente mais ligados ou mais solitários do que nunca?

Apesar da deslumbrante variedade de plataformas de redes sociais, aplicações de mensagens e videochamadas que revolucionaram a forma como interagimos, os especialistas alertam para o facto de podermos estar a confundir ligação com comunhão.

"Os seres humanos são criaturas sociais. Precisam de interação cara a cara, de olhar nos olhos uns dos outros, de se tocarem, de estarem fisicamente presentes", diz Fazilet Seyitoglu, psicólogo clínico, à TRT World.

Seyitoglu passou mais de uma década a investigar o impacto psicológico do envolvimento digital e escreveu livros sobre o bem-estar emocional. Ela comenta os diferentes modos de socialização e o seu impacto nas pessoas.

"As pessoas parecem sociais; estão a interagir no Facebook, Twitter, Instagram. Mas não é esse o tipo de interação que preenche a alma", diz ela. "Quando nos dói o coração ou precisamos de alguém que se sente ao nosso lado em silêncio, nenhuma aplicação pode proporcionar esse tipo de companhia."

Paradoxo de uma era conectada

Com quase 5 mil milhões de pessoas em linha e mais de 2,5 mil milhões a utilizarem diariamente as redes sociais, a humanidade está mais ligada digitalmente do que nunca. Mas os estudos mostram repetidamente um aumento na solidão relatada, especialmente entre os jovens adultos.

Num estudo de 2022, conduzido pelo psicólogo Eric J Moody, os estudantes universitários que participavam frequentemente em conversas cara a cara relataram níveis mais baixos de solidão social e emocional. Em contraste, os utilizadores de Internet com elevada frequência sentiram menos solidão social, mas mais solidão emocional - um vazio que nenhuma quantidade de scroll poderia corrigir.

Seyitoglu chama a atenção para este paradoxo.

"O mundo digital move-se rapidamente. As pessoas procuram o prazer, a validação e a gratificação instantânea. É um espaço movido pelo ego e não pela empatia. É por isso que estamos a assistir a uma erosão das amizades reais e recíprocas", afirma.

O problema, acrescenta Seyitoglu, é mais profundo do que o tempo de ecrã. "Estamos a perder algo sagrado, os valores das sociedades orientais que davam ênfase à comunidade, à família e às relações duradouras. Hoje, o que importa é o eu. Prazer instantâneo. Viver sozinho. E a alma humana está a morrer de fome", afirma.