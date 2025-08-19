O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que mobilizará mais de 4,5 milhões de membros da milícia para defender o país contra o que chamou de novas “ameaças” dos Estados Unidos, após Washington aumentar a recompensa pela sua captura.

“Nesta semana, ativarei um plano especial com mais de 4,5 milhões de milicianos para garantir a cobertura de todo o território nacional — milícias que estão preparadas, ativadas e armadas”, declarou Maduro durante um discurso emitido na televisão na segunda-feira.

Criada oficialmente sob o governo do falecido Presidente Hugo Chávez, a milícia é estimada em cerca de 5 milhões de membros, embora analistas afirmem que o número real seja significativamente menor. A população da Venezuela é de aproximadamente 30 milhões de pessoas.

As ameaças de Washington

Maduro criticou o que chamou de “ameaças extravagantes, bizarras e absurdas” vindas de Washington.