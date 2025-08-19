O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que mobilizará mais de 4,5 milhões de membros da milícia para defender o país contra o que chamou de novas “ameaças” dos Estados Unidos, após Washington aumentar a recompensa pela sua captura.
“Nesta semana, ativarei um plano especial com mais de 4,5 milhões de milicianos para garantir a cobertura de todo o território nacional — milícias que estão preparadas, ativadas e armadas”, declarou Maduro durante um discurso emitido na televisão na segunda-feira.
Criada oficialmente sob o governo do falecido Presidente Hugo Chávez, a milícia é estimada em cerca de 5 milhões de membros, embora analistas afirmem que o número real seja significativamente menor. A população da Venezuela é de aproximadamente 30 milhões de pessoas.
As ameaças de Washington
Maduro criticou o que chamou de “ameaças extravagantes, bizarras e absurdas” vindas de Washington.
No início deste mês, o governo Trump duplicou a recompensa pela sua captura para 50 milhões de dólares, citando acusações de tráfico de drogas. As autoridades norte-americanas acusam-nos de liderar o chamado Cartel de los Soles, uma poderosa rede de tráfico de cocaína supostamente integrada nas forças militares da Venezuela.
As forças armadas dos EUA também mobilizaram ativos navais para o sul do Caribe como parte da sua operação de luta contra o narcotráfico.
O Ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, afirmou que Caracas respondeu mobilizando forças “por todo o Caribe... no nosso mar, na nossa propriedade, território venezuelano.”
Sem mencionar diretamente as últimas ações dos EUA, Maduro agradeceu aos aliados pelo apoio diante do que descreveu como o “refrão podre de ameaças” de Washington.
Ele também convocou a sua base política para fortalecer unidades armadas populares, incluindo milícias de camponeses e trabalhadores, declarando: “Espingardas e mísseis para a força camponesa — para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela.”