AMÉRICA LATINA
2 min de leitura
Maduro mobiliza milhões em milícia num contexto de crescentes 'ameaças' dos EUA
A medida vem depois de Washington ter duplicado a sua recompensa de 50 milhões de dólares pela prisão de Maduro e enviou navios de guerra para o Caribe numa nova ofensiva antidrogas.
Maduro mobiliza milhões em milícia num contexto de crescentes 'ameaças' dos EUA
Alega-se que a milícia venezuelana tenha aproximadamente 5 milhões de membros, embora analistas afirmem que o número real seja muito menor. (Foto: AP) / AP
há 12 horas

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que mobilizará mais de 4,5 milhões de membros da milícia para defender o país contra o que chamou de novas “ameaças” dos Estados Unidos, após Washington aumentar a recompensa pela sua captura.

“Nesta semana, ativarei um plano especial com mais de 4,5 milhões de milicianos para garantir a cobertura de todo o território nacional — milícias que estão preparadas, ativadas e armadas”, declarou Maduro durante um discurso emitido na televisão na segunda-feira.

Criada oficialmente sob o governo do falecido Presidente Hugo Chávez, a milícia é estimada em cerca de 5 milhões de membros, embora analistas afirmem que o número real seja significativamente menor. A população da Venezuela é de aproximadamente 30 milhões de pessoas.

As ameaças de Washington

Maduro criticou o que chamou de “ameaças extravagantes, bizarras e absurdas” vindas de Washington.

Recomendado

No início deste mês, o governo Trump duplicou a recompensa pela sua captura para 50 milhões de dólares, citando acusações de tráfico de drogas. As autoridades norte-americanas acusam-nos de liderar o chamado Cartel de los Soles, uma poderosa rede de tráfico de cocaína supostamente integrada nas forças militares da Venezuela.

As forças armadas dos EUA também mobilizaram ativos navais para o sul do Caribe como parte da sua operação de luta contra o narcotráfico.

O Ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, afirmou que Caracas respondeu mobilizando forças “por todo o Caribe... no nosso mar, na nossa propriedade, território venezuelano.”

Sem mencionar diretamente as últimas ações dos EUA, Maduro agradeceu aos aliados pelo apoio diante do que descreveu como o “refrão podre de ameaças” de Washington.

Ele também convocou a sua base política para fortalecer unidades armadas populares, incluindo milícias de camponeses e trabalhadores, declarando: “Espingardas e mísseis para a força camponesa — para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela.”

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us