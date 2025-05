O Skype, o icónico serviço de conversação e telefone pela Internet, propriedade da Microsoft, será encerrado na segunda-feira, após aproximadamente 22 anos de serviço.

Um grupo de engenheiros lançou a popular aplicação de conversas (chat) e a Microsoft adquiriu-a em 2011. Em 28 de fevereiro deste ano, a Microsoft anunciou que o Skype tinha chegado ao fim da sua vida útil.

“A partir de maio de 2025, o Skype deixará de estar disponível”, lê-se no anúncio.

A Microsoft ofereceu aos utilizadores a possibilidade de iniciarem sessão no Microsoft Teams Free com as suas contas Skype para se manterem ligados a todos os seus chats e contactos. Segundo o comunicado, com o Teams, os utilizadores terão acesso às mesmas funcionalidades principais que utilizam no Skype, tais como chamadas individuais e em grupo, mensagens e partilha de ficheiros.

Numa declaração separada, a empresa acrescentou: “Depois de 5 de maio de 2025, o Skype Dial Pad estará disponível para o acesso aos utilizadores com contas pagas a partir do portal Web do Skype e no Teams.”