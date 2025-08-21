Treinadores de futebol italianos pediram a suspensão de Israel das competições internacionais, conforme apurou a agência de notícias italiana ANSA.
A Associação Italiana de Treinadores (AIAC) enviou na terça-feira uma carta ao presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, solicitando a adoção de medidas em relação à situação em Gaza e pedindo que uma proposta seja apresentada à UEFA e à FIFA para suspender temporariamente Israel das competições internacionais.
A seleção italiana de futebol enfrentará Israel nas eliminatórias do Campeonato do Mundo entre setembro e outubro.
A associação, liderada por Renzo Ulivieri, descreveu a iniciativa como "não apenas uma ação simbólica, mas uma decisão necessária", em resposta a um "imperativo moral" partilhado por "toda a equipa de liderança".
"Os valores de humanidade, que sustentam os do desporto, obrigam-nos a opor-nos a atos de opressão com consequências terríveis", afirmou Ulivieri.
Israel matou mais de 62.000 palestinianos em Gaza desde outubro de 2023. A guerra devastou o enclave e levou a mortes devido à fome.