Treinadores de futebol italianos pediram a suspensão de Israel das competições internacionais, conforme apurou a agência de notícias italiana ANSA.

A Associação Italiana de Treinadores (AIAC) enviou na terça-feira uma carta ao presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, solicitando a adoção de medidas em relação à situação em Gaza e pedindo que uma proposta seja apresentada à UEFA e à FIFA para suspender temporariamente Israel das competições internacionais.

A seleção italiana de futebol enfrentará Israel nas eliminatórias do Campeonato do Mundo entre setembro e outubro.