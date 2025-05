As autoridades iranianas libertaram o cidadão francês Olivier Grondeau, que estava detido desde outubro de 2022 por razões de segurança, e este regressou a França, anunciou esta quinta-feira o Presidente Emmanuel Macron.



Grondeau, de 34 anos, “é livre e está com os seus entes queridos”, declarou Macron no Twitter, acrescentando que “a nossa mobilização não vai enfraquecer” para garantir a libertação de dois outros cidadãos franceses ainda detidos pelo Irão, o que Paris considera ser uma tomada de reféns pelo estado.



Grondeau chegou a França na segunda-feira à noite, depois de uma detenção de quase 900 dias, segundo o Palácio do Eliseu e uma fonte diplomática que falou com a AFP.



Não foram divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias da libertação de Grondeau. Grondeau, originário de Montpellier, no sul de França, está atualmente no hospital a ser submetido a uma bateria de exames, uma vez que se encontrava gravemente debilitado nos últimos meses, sobretudo a nível psicológico, informou à AFP uma fonte governamental que pediu o anonimato.



“É uma grande alegria ter Olivier de volta, pois ele está inocente de todas as acusações e esteve sempre entre nós”, disse à AFP a sua advogada francesa, Chirinne Ardakani.

Reféns

Há anos que os países ocidentais acusam o Irão de deter os seus cidadãos com base em acusações forjadas, como parte de uma estratégia estatal de tomada de reféns, a fim de os utilizar como moeda de troca para obter concessões.



O Ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noel Barrot, partilhou uma fotografia de Grondeau sorridente num avião de regresso a casa.



“Refém no Irão durante 887 dias, Grondeau regressou à sua família, aos seus entes queridos e ao seu país. É um grande alívio”, comentou Barrot no X.



Grondeau, que fará 35 anos na próxima semana, foi detido em Shiraz, no sul do Irão, em outubro de 2022, e condenado a cinco anos de prisão por “conspiração contra a República Islâmica”.



A sua família denunciou as acusações, caracterizando Grondeau como um admirador apaixonado da poesia persa que viajou para o Irão com um visto de turista no âmbito de uma digressão mundial.



A França refere-se aos seus cidadãos detidos pelo Irão como “reféns do estado” que foram arbitrariamente presos e que são inocentes de todas as acusações que lhes são feitas.

Há outros dois na prisão

Até ao início deste ano, Grondeau era identificado apenas pelo seu primeiro nome, mas a sua identidade completa foi revelada pela sua família em janeiro.



Numa mensagem áudio difundida pelos meios de comunicação social franceses na altura, Grondeau afirmou que ele e os outros dois franceses detidos no Irão estavam “exaustos” e que as suas forças se estavam a “esgotar”.



A preocupação com o estado de saúde dos outros dois cidadãos franceses detidos pelo Irão tem vindo a aumentar, tendo a família de Cecile Kohler alertado para o risco de morte que corriam se não fossem libertados.



“Cecile Kohler e Jacques Paris devem ser libertados das prisões iranianas”, afirmou Macron na sua mensagem.



Ardakani, que também representa Kohler, sublinhou a necessidade de continuar a lutar pelos dois cidadãos franceses ainda detidos no Irão.



“Os seus carcereiros terão de responder pelos seus actos criminosos, incluindo perante os tribunais franceses”, afirmou.



“Estou a pensar no meu cliente, ainda encarcerado na secção 209 da prisão de Evin”, acrescentou, referindo que Kohler está detido numa cela sem janelas, com apenas oito metros quadrados, ‘sob vigilância contínua por vídeo’ e que foi obrigado a dormir no chão.



Estão “a morrer de morte lenta”, comentou a irmã de Cecile, Noemie Kohler, no início de março. Outro detido francês, Louis Arnaud, que está preso no Irão desde setembro de 2022, foi libertado em junho de 2024.