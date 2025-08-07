MUNDO
Trump promete "muito mais" sanções secundárias contra países que compram petróleo russo
O Presidente dos EUA afirma que mais países poderão enfrentar tarifas por comprarem petróleo russo, com a China entre os principais alvos
Trump promete "muito mais" sanções secundárias contra países que compram petróleo russo
O Presidente dos EUA Donald Trump disse que a sua administração irá impor "muito mais" sanções secundárias contra os países que continuam a comprar petróleo russo, horas depois de anunciar novas penalizações contra a Índia.

"Vão enfrentar muito mais. Vão enfrentar tantas sanções secundárias", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca na quarta-feira, sugerindo que a China poderia estar entre os próximos países visados.

"Pode acontecer. Depende de como progredimos. Pode acontecer", disse Trump quando questionado se Pequim enfrentaria medidas semelhantes, referenciando negociações comerciais em curso com a China, que ele afirmou estarem a progredir.

No início do dia, Trump assinou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional de 25% sobre importações da Índia em resposta ao que descreveu como a "revenda contínua e especulação" de Nova Deli com petróleo bruto da Rússia.

As tarifas devem entrar em vigor em 21 dias.

A ordem também encarrega o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de identificarem quaisquer outros países que importam petróleo russo "direta ou indiretamente".

O anúncio surge um dia depois de Trump ter dito que os EUA iriam "fazer essa determinação" sobre sanções adicionais na sequência de uma visita a Moscovo pelo enviado especial Steve Witkoff para negociações com funcionários russos.

