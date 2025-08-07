O Presidente dos EUA Donald Trump disse que a sua administração irá impor "muito mais" sanções secundárias contra os países que continuam a comprar petróleo russo, horas depois de anunciar novas penalizações contra a Índia.

"Vão enfrentar muito mais. Vão enfrentar tantas sanções secundárias", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca na quarta-feira, sugerindo que a China poderia estar entre os próximos países visados.

"Pode acontecer. Depende de como progredimos. Pode acontecer", disse Trump quando questionado se Pequim enfrentaria medidas semelhantes, referenciando negociações comerciais em curso com a China, que ele afirmou estarem a progredir.

No início do dia, Trump assinou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional de 25% sobre importações da Índia em resposta ao que descreveu como a "revenda contínua e especulação" de Nova Deli com petróleo bruto da Rússia.