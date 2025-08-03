Os ataques das forças militares israelitas atingiram a sede da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) no sul de Gaza no domingo, matando um funcionário, segundo a organização.

"Um funcionário da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) foi morto e três outros ficaram feridos depois de as forças israelitas visarem a sede da Sociedade em Khan Yunis, provocando um incêndio no primeiro andar do edifício", escreveu a PRCS no X.

O ataque atingiu o primeiro andar do edifício, provocando um incêndio e causando danos significativos, disse a PRCS num comunicado.