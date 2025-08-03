Os ataques das forças militares israelitas atingiram a sede da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) no sul de Gaza no domingo, matando um funcionário, segundo a organização.
"Um funcionário da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) foi morto e três outros ficaram feridos depois de as forças israelitas visarem a sede da Sociedade em Khan Yunis, provocando um incêndio no primeiro andar do edifício", escreveu a PRCS no X.
O ataque atingiu o primeiro andar do edifício, provocando um incêndio e causando danos significativos, disse a PRCS num comunicado.
O ataque surge depois de o enviado dos EUA, Steve Witkoff, ter visitado Gaza para inspecionar os esforços para fazer chegar alimentos ao território palestiniano devastado, onde as mortes por fome e inanição aumentaram nos últimos dias.
"Gaza está agora à beira de uma fome em grande escala. As pessoas estão a passar fome não porque a comida não está disponível, mas porque o acesso está bloqueado, os sistemas agroalimentares locais entraram em colapso, e as famílias já não conseguem sustentar nem os meios de subsistência mais básicos", segundo Qu Dongyu, chefe da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU.
O exército israelita tem prosseguido uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.300 palestinianos.
O bombardeamento implacável devastou o enclave e levou à escassez de alimentos.