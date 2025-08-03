GUERRA EM GAZA
Ataque israelita visa Crescente Vermelho Palestiniano em Gaza, matando um funcionário
O ataque aéreo israelita deixa três pessoas feridas quando atingiu a sede da organização de ajuda humanitária em Khan Yunis.
(FOTO DE ARQUIVO) Membros da PRCS reagem perto dos corpos dos seus dois colegas mortos num ataque israelita em Rafah, em 30 de maio de 2024. / Reuters
3 de agosto de 2025

Os ataques das forças militares israelitas atingiram a sede da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) no sul de Gaza no domingo, matando um funcionário, segundo a organização.

"Um funcionário da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS) foi morto e três outros ficaram feridos depois de as forças israelitas visarem a sede da Sociedade em Khan Yunis, provocando um incêndio no primeiro andar do edifício", escreveu a PRCS no X.

O ataque atingiu o primeiro andar do edifício, provocando um incêndio e causando danos significativos, disse a PRCS num comunicado.

O ataque surge depois de o enviado dos EUA, Steve Witkoff, ter visitado Gaza para inspecionar os esforços para fazer chegar alimentos ao território palestiniano devastado, onde as mortes por fome e inanição aumentaram nos últimos dias.

"Gaza está agora à beira de uma fome em grande escala. As pessoas estão a passar fome não porque a comida não está disponível, mas porque o acesso está bloqueado, os sistemas agroalimentares locais entraram em colapso, e as famílias já não conseguem sustentar nem os meios de subsistência mais básicos", segundo Qu Dongyu, chefe da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU.

O exército israelita tem prosseguido uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.300 palestinianos.

O bombardeamento implacável devastou o enclave e levou à escassez de alimentos.

