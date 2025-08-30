O secretário-geral da ONU, António Guterres, renovou o seu apelo por maior acesso humanitário em Gaza, enquanto o enclave palestiniano enfrenta mais uma escalada mortal.

Num discurso na quinta-feira, antes de uma reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque, afirmou que Israel, como potência ocupante, tem a obrigação de proteger os civis, facilitar um acesso humanitário muito maior e atender às suas necessidades essenciais.

O desmantelamento sistemático dos sistemas que fornecem alimentos, água e cuidados de saúde, disse Guterres, “é o resultado de decisões deliberadas que desafiam a humanidade fundamental”.

A declaração de fome aumentou a pressão internacional sobre Israel, que vem travando uma guerra genocida contra a Faixa de Gaza, na Palestina, desde 7 de outubro de 2023.

Israel afirma agora que planeia tomar a cidade de Gaza, enquanto o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu hesita em aceitar uma recente proposta de cessar-fogo.

O órgão global de monitorização da fome, a Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC), declarou fome em Gaza. Mas Israel rejeita a declaração e, na quarta-feira, pediu à IPC que retirasse formalmente o seu veredicto.

Grupos humanitários afirmam que os alimentos e outros suprimentos que Israel está a permitir entrar em Gaza não são suficientes após 22 meses de combates, o bloqueio da ajuda no início deste ano e o colapso da produção alimentar em Gaza.