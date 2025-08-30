O secretário-geral da ONU, António Guterres, renovou o seu apelo por maior acesso humanitário em Gaza, enquanto o enclave palestiniano enfrenta mais uma escalada mortal.
Num discurso na quinta-feira, antes de uma reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque, afirmou que Israel, como potência ocupante, tem a obrigação de proteger os civis, facilitar um acesso humanitário muito maior e atender às suas necessidades essenciais.
O desmantelamento sistemático dos sistemas que fornecem alimentos, água e cuidados de saúde, disse Guterres, “é o resultado de decisões deliberadas que desafiam a humanidade fundamental”.
A declaração de fome aumentou a pressão internacional sobre Israel, que vem travando uma guerra genocida contra a Faixa de Gaza, na Palestina, desde 7 de outubro de 2023.
Israel afirma agora que planeia tomar a cidade de Gaza, enquanto o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu hesita em aceitar uma recente proposta de cessar-fogo.
O órgão global de monitorização da fome, a Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC), declarou fome em Gaza. Mas Israel rejeita a declaração e, na quarta-feira, pediu à IPC que retirasse formalmente o seu veredicto.
Grupos humanitários afirmam que os alimentos e outros suprimentos que Israel está a permitir entrar em Gaza não são suficientes após 22 meses de combates, o bloqueio da ajuda no início deste ano e o colapso da produção alimentar em Gaza.
Também na quinta-feira, Cindy McCain, diretora executiva do Programa Alimentar Mundial, disse que ficou “muito evidente” durante a sua visita a Gaza esta semana que não há alimentos suficientes no território palestiniano.
A maior autoridade mundial em crises alimentares afirmou na semana passada que a maior cidade de Gaza está a ser assolada pela fome e que é provável que esta se espalhe por todo o território sem um cessar-fogo e o fim das restrições à ajuda humanitária.
“Conheci pessoalmente mães e crianças que estavam a passar fome em Gaza”, afirmou.
“É real e está a acontecer agora”.
Israel está agora a preparar-se para invadir a cidade de Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos procuraram refúgio.