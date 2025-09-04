De acordo com relatos dos meios de comunicação locais, o elevador da Glória, um dos símbolos de Lisboa e um destino turístico popular, descarrilou por volta das 18h00, hora local.

No acidente, 15 pessoas perderam a vida e 18 ficaram feridas, 5 delas em estado grave.

O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou em comunicado escrito que houve mortos e feridos no acidente e manifestou o seu pesar.