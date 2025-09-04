EUROPA
Descarrilamento do elevador da Glória em Portugal provocou 15 mortos e 18 feridos
15 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas, 5 das quais estão em estado grave, num descarrilamento de um elevador da Glória em Lisboa, Portugal.
Segundo a imprensa local o elevador da Glória descarrilou por volta das 18h00 locais. / AA
4 de setembro de 2025

De acordo com relatos dos meios de comunicação locais, o elevador da Glória, um dos símbolos de Lisboa e um destino turístico popular, descarrilou por volta das 18h00, hora local.

No acidente, 15 pessoas perderam a vida e 18 ficaram feridas, 5 delas em estado grave.

O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou em comunicado escrito que houve mortos e feridos no acidente e manifestou o seu pesar.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver fumo a sair do elevador elétrico e pessoas a tentar retirar os destroços.

Por outro lado, devido ao acidente, o Governo português declarou um dia de luto nacional e a Câmara Municipal de Lisboa declarou três dias de luto.

