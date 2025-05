Morreu George Foreman, bicampeão mundial de pesos pesados e medalha de ouro olímpica. Tinha 76 anos.

“Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente a 21 de março de 2025, rodeado de entes queridos”, disse a família de Foreman numa declaração publicada na página oficial do boxeador no Instagram.

“Estamos gratos pela efusão de amor e orações, e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que fomos abençoados por chamar de nosso”, acrescentaram.

A família descreveu-o numa declaração no Instagram como um pregador, marido, pai e avô que viveu com fé e propósito.

Destacaram as suas conquistas no boxe e os esforços para preservar o seu legado.

Foreman ganhou o ouro olímpico em 1968 e mais tarde tornou-se campeão de pesos pesados duas vezes - em 1973 e 1994. Era também conhecido pelo seu trabalho como pastor e empresário depois de se ter retirado do boxe.