Cientistas chineses descobriram uma forma de reverter a diabetes tipo 1 - uma doença que até agora só podia ser controlada, mas nunca curada.

A descoberta médica é suscetível de ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a superar uma condição grave que geralmente começa na infância.

A doença faz com que o sistema imunitário do corpo humano ataque erroneamente as células produtoras de insulina no pâncreas, uma glândula no abdómen que liberta enzimas digestivas.

Se não for controlada através de injeções regulares de insulina, a diabetes tipo 1 pode levar a problemas mais graves, como lesões nos nervos, cegueira e insuficiências cardíacas e renais.

“Uma mulher com diabetes tipo 1 começou a produzir a sua própria insulina menos de três meses depois de ter recebido uma injeção de um tratamento derivado de células estaminais. Um ano após o tratamento, a mulher ficou livre de injeções de insulina”, afirmaram recentemente os membros da equipa de investigação da Universidade de Pequim a uma publicação médica.

O que é a diabetes tipo 1?

A doença faz com que o nível de glucose ou açúcar no sangue se torne demasiado elevado. Isto acontece porque o corpo não consegue produzir uma hormona chamada insulina, que controla a glicose no sangue.

As pessoas com esta doença precisam de tomar insulina todos os dias para manter os seus níveis de glicose no sangue sob controlo.

Um ponto importante: A diabetes tipo 1 é diferente da diabetes tipo 2, que está associada à idade e ao excesso de peso. A diabetes tipo 2 é muito mais comum e afeta os adultos quando o corpo se torna resistente à insulina ou não produz insulina suficiente.

Qual é a cura?

A resposta breve (e não técnica) a esta pergunta é: desenvolvimento de células estaminais.

O estudo levado a cabo por cientistas da Universidade de Pequim recolheu células saudáveis - a unidade mais pequena que compõe os tecidos do corpo - de um doente. Em seguida, “modificaram” essas células em laboratório, passando de células não especializadas e aleatórias a células especializadas capazes de produzir insulina.

Posteriormente, os cientistas implantaram as células recém-desenvolvidas e especializadas no mesmo doente que sofria de diabetes tipo 1.

“De forma notável, as células começaram a produzir insulina por si próprias, permitindo aos doentes regular os seus níveis de açúcar no sangue após dois meses e meio sem necessitarem de injeções diárias de insulina”, afirmou Stephane Berneau, membro do corpo docente da Escola de Farmácia e Ciências Biomédicas da Universidade de Central Lancashire.

O processo que envolve a reversão da diabetes tipo 1 através da modificação das células pode ser designado por terapia com células estaminais.

O que são células estaminais?

O corpo humano é constituído por mais de 37 triliões de células. Mas todas estas células têm origem numa única célula, normalmente conhecida como óvulo fertilizado. À medida que o corpo humano se desenvolve e cresce, gera células especializadas ou células estaminais.

Enquanto as células especializadas devem desempenhar um papel específico no corpo, as células estaminais não são capazes de desempenhar qualquer função específica.

Mas as mesmas células estaminais têm o potencial de serem “reprogramadas” para se tornarem células especializadas, servindo como sistema básico de reparação do corpo humano.

Por outras palavras, as células estaminais podem dividir-se e renovar-se durante muito tempo - uma propriedade que as torna úteis para fins de pesquisa médica.

Há décadas que os cientistas estudam formas de transformar as células estaminais em células especializadas para curar doenças como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, lesões na espinal medula, doenças cardíacas, diabetes e artrite.

“Um dos aspetos mais interessantes das células estaminais é o facto de poderem substituir células danificadas ou em falta no corpo”, diz Berneau, referindo que é ‘extremamente difícil’ conseguir que as células estaminais se comportem como as células produtoras de insulina específicas necessárias no pâncreas.

Resultados promissores

O estudo concluiu que a doente que recebeu as células produtoras de insulina alcançou uma “independência sustentada da insulina” nos 75 dias seguintes ao transplante.

“Ao fim de um ano, os dados clínicos cumpriram todos os objetivos do estudo sem indicação de anomalias relacionadas com o transplante. Os resultados prometedores deste paciente sugerem que são necessários mais estudos clínicos...”, acrescentou.

Berneau afirma que os resultados do estudo são “incrivelmente prometedores” e que a terapia tem o potencial de se tornar “amplamente disponível num futuro próximo” se os ensaios em grande escala forem bem sucedidos.

“A terapia com células estaminais está a mostrar-nos que pode ser possível curar verdadeiramente doenças que durante muito tempo foram consideradas apenas controláveis e incuráveis”.