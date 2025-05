As Forças de Suporte Rápido (RSF), uma força paramilitar do Sudão, realizaram um ataque com drones contra uma base aérea militar e outras instalações nas proximidades do Aeroporto de Porto Sudão, informou no domingo um porta-voz do exército sudanês. Este foi o primeiro ataque das RSF a atingir a cidade portuária no leste do país.

Não foram relatadas vítimas nos ataques, segundo o porta-voz. As RSF ainda não comentaram o ataque.

Enquanto isso, o exército sudanês afirmou ter abatido drones que tinham como alvo a base aérea Osman Digna e infraestruturas civis na cidade de Porto Sudão.

"O inimigo atacou a base aérea Osman Digna, um armazém de mercadorias e algumas instalações civis em Porto Sudão usando drones", disse o Porta-voz do exército, Nabil Abdullah, em um comunicado.

Ele acrescentou que as defesas aéreas conseguiram abater vários drones.

O porta-voz observou que, embora alguns drones tenham causado danos "limitados", não houve relatos de feridos.

As RSF têm como alvo estações de energia em locais controlados pelo exército no centro e norte do Sudão nos últimos meses, mas os ataques não causaram grandes baixas.

O ataque com drones em Porto Sudão indica uma mudança significativa no conflito de dois anos entre o exército sudanês e as RSF.

‘A pior crise humanitária do mundo’

As regiões orientais, que abrigam um grande número de deslocados, conseguiram evitar os bombardeamentos.

O exército respondeu com o reforço da sua presença em torno de instalações vitais em Porto Sudão e fechou as estradas que levam ao palácio presidencial e ao comando do exército.

Porto Sudão, que abriga o principal aeroporto, o quartel-general do exército e o porto marítimo do país, tem sido considerada o lugar mais seguro na nação devastada pela guerra.

Em março, o exército expulsou as RSF dos seus últimos redutos em Cartum, a capital do Sudão, mas as forças paramilitares mantêm algumas áreas em Omdurman, no outro lado do rio Nilo, e consolidaram a sua posição no oeste do Sudão, dividindo o país em zonas rivais.

O conflito entre o exército e as RSF desencadeou ondas de violência étnica e criou o que as Nações Unidas consideram ser a pior crise humanitária do mundo, com várias áreas mergulhadas na fome.

A guerra eclodiu em abril de 2023 num contexto de luta pelo poder entre o exército e as RSF antes de uma transição planeada para um governo civil.

Devastou grande parte de Cartum, desalojou mais de 12 milhões de sudaneses das suas casas e deixou cerca de metade da população de 50 milhões a sofrer de fome aguda.

O número total de mortes é difícil de estimar, mas um estudo publicado no ano passado sugeriu que o número de vítimas pode ter chegado a 61.000 apenas no estado de Cartum nos primeiros 14 meses do conflito.