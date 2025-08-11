O Conselho de Segurança da ONU reiterou o seu "forte compromisso" com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Síria, ao mesmo tempo em que condenou interferências na transição do país.

"O Conselho de Segurança... reafirma o seu forte compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da República Árabe da Síria e apela a todos os Estados a respeitarem esses princípios", declarou o Conselho em comunicado no domingo.

O Conselho condenou "todas as formas de interferência negativa ou destrutiva na transição política, de segurança e económica da Síria", alertando que tais intervenções prejudicam os esforços de estabilidade.

O comunicado pediu a todos os Estados que "se abstenham de qualquer ação ou interferência que possa desestabilizar ainda mais o país".

O Conselho também expressou "profunda preocupação" com os eventos ocorridos na região de Sweida, no sul, em julho. Condenou "veementemente" a escalada violenta na região.

Sweida observou um cessar-fogo desde 19 de julho, após uma semana de confrontos armados entre grupos drusos e tribos beduínas, que resultaram em 426 mortos, segundo a Rede Síria para os Direitos Humanos, com sede em Londres.

Combate a todas as formas de terrorismo

O comunicado também destacou a importância de respeitar o Acordo de Separação de 1974 e o papel da Força das Nações Unidas de Observação da Separação (FNUOS) nesse contexto, enfatizando a necessidade de cumprir os seus termos para reduzir as tensões.