O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para separar e legalizar 13 postos avançados de colonatos na Cisjordânia ocupada, afirmou o Ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich.

“Continuamos a liderar uma revolução de normalização e regulamentação nos colonatos. Em vez de nos escondermos e pedirmos desculpa, erguemos a bandeira, construímos e instalamo-nos.

Este é mais um passo importante no caminho para a verdadeira soberania na Judeia e Samaria (Cisjordânia)”, afirmou Smotrich no domingo.

A decisão de separar os postos avançados de colonização foi tomada durante uma reunião do Conselho de Ministros realizada no sábado à noite.

O grupo de resistência palestiniano Hamas condenou a decisão israelita como uma “tentativa desesperada de impor um facto consumado”.

Os comentários de Smotrich “confirmam que os colonatos, em todas as suas formas, são um projeto de colonização racista destinado a deslocar o nosso povo, a roubar as suas terras e locais sagrados e a impor um regime de apartheid odioso, em flagrante violação de todas as leis e convenções internacionais e humanitárias”, afirmou em comunicado.

O Hamas apelou à comunidade internacional para que tome medidas no sentido de travar a expansão ilegal dos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada.

770.000 colonos israelitas ilegais

Os relatórios palestinianos estimam que, até ao final de 2024, cerca de 770.000 colonos israelitas ilegais viviam em 180 colonatos e 256 postos avançados em todo o território ocupado.

As Nações Unidas consideram que todos os colonatos israelitas nos territórios palestinianos ocupados são ilegais ao abrigo do direito internacional e advertem que a expansão contínua ameaça os esforços para uma solução de dois estados.

A tensão tem estado elevada em toda a Cisjordânia ocupada, onde pelo menos 937 palestinianos foram mortos e mais de 7000 ficaram feridos em ataques do exército israelita e de colonos ilegais desde o início da ofensiva de Gaza, em 7 de outubro de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano.

Em julho, o Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a ocupação de longa data de Israel dos territórios palestinianos, apelando à evacuação de todos os colonatos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental.