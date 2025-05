A Türkiye condenou veementemente os últimos ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza sitiada, que resultaram na morte de centenas de palestinianos, chamando aos ataques a continuação do que descreve como a "política de genocídio" de Telavive.



Numa declaração de terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco disse que a escalada marcou uma nova fase de brutalidade do governo de Netanyahu.



“Israel desafia a humanidade através das suas violações do direito internacional e dos valores universais da forma mais grave”, lê-se no comunicado.



O ministério advertiu ainda que as ações de Israel ameaçam a estabilidade regional numa altura em que estão a ser feitos esforços globais para restaurar a paz. “É inaceitável que Israel esteja a provocar uma nova espiral de violência”, afirmou.



Ancara exortou a comunidade internacional a tomar uma posição firme contra a agressão de Israel, sublinhando a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro, bem como a entrega sem entraves de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.



“A Türkiye reitera o seu apoio inabalável à causa justa do povo palestiniano e reafirma o seu empenho em contribuir para os esforços destinados a garantir a paz e a estabilidade na região", conclui a declaração.