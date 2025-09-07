A Flotilha Global Sumud assinalou no sábado o primeiro aniversário da morte da turco-americana Aysenur Ezgi Eygi na Cisjordânia ocupada, honrando a sua memória numa publicação nas redes sociais.

"Aysenur e centenas de milhares de palestinianos e aliados foram mortos pelo governo israelita e pela ocupação ao longo das décadas, e fizeram-no com total impunidade", disse a publicação.

A flotilha descreveu a sua missão como navegando em nome daqueles "massacrados enquanto defendiam a humanidade e a paz justa", e disse que vê a viagem como "uma declaração contra o genocídio".

"Compreendemos que a nossa segurança e liberdade como humanidade estão ligadas à da Palestina, e escolhemos a ação, tal como Aysenur fez", disse. "Enquanto navegamos para a Palestina, ela está connosco".

Atirador furtivo israelita matou Eygi