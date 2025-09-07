A Flotilha Global Sumud assinalou no sábado o primeiro aniversário da morte da turco-americana Aysenur Ezgi Eygi na Cisjordânia ocupada, honrando a sua memória numa publicação nas redes sociais.
"Aysenur e centenas de milhares de palestinianos e aliados foram mortos pelo governo israelita e pela ocupação ao longo das décadas, e fizeram-no com total impunidade", disse a publicação.
A flotilha descreveu a sua missão como navegando em nome daqueles "massacrados enquanto defendiam a humanidade e a paz justa", e disse que vê a viagem como "uma declaração contra o genocídio".
"Compreendemos que a nossa segurança e liberdade como humanidade estão ligadas à da Palestina, e escolhemos a ação, tal como Aysenur fez", disse. "Enquanto navegamos para a Palestina, ela está connosco".
Atirador furtivo israelita matou Eygi
Eygi, de 26 anos, foi morta em 6 de setembro de 2024, pelas forças israelitas durante um protesto contra colonatos judaicos ilegais perto de Nablus.
Evidências em vídeo e relatos de testemunhas mostram que Eygi foi visada e morta por um franco-atirador israelita.
Apesar das evidências, as conclusões preliminares do exército israelita alegaram que ela foi "muito provavelmente" atingida "de forma indireta e não intencionalmente" quando as suas forças dispararam contra manifestantes que alegadamente atiravam pedras.
A Flotilha Global Sumud é uma iniciativa humanitária internacional lançada em julho de 2025, consistindo em mais de 50 embarcações de portos como Barcelona, com o objetivo de quebrar o bloqueio naval israelita a Gaza.
O seu objetivo principal é entregar ajuda essencial, como comida, medicamentos e mantimentos a Gaza, onde foram oficialmente declaradas condições de fome.