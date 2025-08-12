A ícone do pop Madonna apelou diretamente ao Papa Leão XIV para viajar para Gaza sitiada, instando-o a "trazer a sua luz às crianças antes que seja tarde demais" enquanto Israel continua com os seus ataques genocidas ao território.
"Santíssimo Padre, por favor vá a Gaza e traga a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não consigo suportar ver o seu sofrimento. As crianças do mundo pertencem a todos", escreveu no X na segunda-feira.
"O senhor é o único de nós a quem não pode ser negada a entrada. Precisamos que os portões humanitários sejam totalmente abertos para salvar estas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna", disse.
"A política não pode afetar a Mudança. Apenas a consciência pode. Por isso, estou a dirigir-me a um Homem de Deus", acrescentou.
Assinalando o aniversário do seu filho Rocco, Madonna disse: "Sinto que o melhor presente que lhe posso dar como mãe é pedir a todos que façam o que podem para ajudar a salvar as crianças inocentes apanhadas no fogo cruzado em Gaza. Não estou a apontar dedos, a culpar ou a tomar partido. Todos estão a sofrer."
"Estou apenas a tentar fazer o que posso para evitar que estas crianças morram de fome", disse, instando os seguidores a doarem a grupos humanitários como a World Central Kitchen.
O genocídio israelita em Gaza
Israel matou mais de 61.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina em Gaza sitiada.
Cerca de 11.000 palestinianos receiam-se estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.
Especialistas, contudo, defendem que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa rondar os 200.000.
Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas, e praticamente deslocou toda a sua população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel também enfrenta um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra os palestinianos no enclave sitiado.