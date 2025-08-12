GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Madonna apela ao Papa que visite Gaza para 'trazer luz' às crianças famintas 'antes que seja tarde'
Madonna diz que o Papa Leão XIV é o único que não pode ter a entrada negada no enclave palestiniano bloqueado, dizendo que não há tempo a perder.
Madonna apela ao Papa que visite Gaza para 'trazer luz' às crianças famintas 'antes que seja tarde'
Madonna enfatizou que não está a escolher lados nem a atribuir culpas. / AP
há 10 horas

A ícone do pop Madonna apelou diretamente ao Papa Leão XIV para viajar para Gaza sitiada, instando-o a "trazer a sua luz às crianças antes que seja tarde demais" enquanto Israel continua com os seus ataques genocidas ao território.

"Santíssimo Padre, por favor vá a Gaza e traga a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não consigo suportar ver o seu sofrimento. As crianças do mundo pertencem a todos", escreveu no X na segunda-feira.

"O senhor é o único de nós a quem não pode ser negada a entrada. Precisamos que os portões humanitários sejam totalmente abertos para salvar estas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna", disse.

"A política não pode afetar a Mudança. Apenas a consciência pode. Por isso, estou a dirigir-me a um Homem de Deus", acrescentou.

Assinalando o aniversário do seu filho Rocco, Madonna disse: "Sinto que o melhor presente que lhe posso dar como mãe é pedir a todos que façam o que podem para ajudar a salvar as crianças inocentes apanhadas no fogo cruzado em Gaza. Não estou a apontar dedos, a culpar ou a tomar partido. Todos estão a sofrer."

"Estou apenas a tentar fazer o que posso para evitar que estas crianças morram de fome", disse, instando os seguidores a doarem a grupos humanitários como a World Central Kitchen.

RelacionadoTRT Global - Mais de 100 ONGs exigem um cessar-fogo imediato em Gaza e alertam para 'fome em massa'
Recomendado

O genocídio israelita em Gaza

Israel matou mais de 61.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina em Gaza sitiada.

Cerca de 11.000 palestinianos receiam-se estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

Especialistas, contudo, defendem que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa rondar os 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas, e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra os palestinianos no enclave sitiado.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us