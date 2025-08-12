A ícone do pop Madonna apelou diretamente ao Papa Leão XIV para viajar para Gaza sitiada, instando-o a "trazer a sua luz às crianças antes que seja tarde demais" enquanto Israel continua com os seus ataques genocidas ao território.

"Santíssimo Padre, por favor vá a Gaza e traga a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não consigo suportar ver o seu sofrimento. As crianças do mundo pertencem a todos", escreveu no X na segunda-feira.

"O senhor é o único de nós a quem não pode ser negada a entrada. Precisamos que os portões humanitários sejam totalmente abertos para salvar estas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna", disse.

"A política não pode afetar a Mudança. Apenas a consciência pode. Por isso, estou a dirigir-me a um Homem de Deus", acrescentou.

Assinalando o aniversário do seu filho Rocco, Madonna disse: "Sinto que o melhor presente que lhe posso dar como mãe é pedir a todos que façam o que podem para ajudar a salvar as crianças inocentes apanhadas no fogo cruzado em Gaza. Não estou a apontar dedos, a culpar ou a tomar partido. Todos estão a sofrer."

"Estou apenas a tentar fazer o que posso para evitar que estas crianças morram de fome", disse, instando os seguidores a doarem a grupos humanitários como a World Central Kitchen.