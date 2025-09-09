O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse na segunda-feira que os preparativos estão em curso para realizar eleições legislativas e presidenciais num ano após o fim da guerra de Israel em Gaza.

As suas observações surgiram durante uma reunião em Londres com a recém-nomeada Ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, que se concentrou nos "mais recentes acontecimentos nos territórios palestinianos ocupados e relações bilaterais entre o Estado da Palestina e o Reino Unido", segundo a agência noticiosa palestiniana oficial Wafa.

Abbas reiterou as prioridades palestinianas atuais: "Um cessar-fogo imediato e permanente, garantindo acesso total para ajuda humanitária a Gaza, a libertação de reféns e prisioneiros, a retirada das forças de ocupação, e o lançamento de recuperação precoce e reconstrução".

Saudou "a decisão histórica do Reino Unido de anunciar a sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina antes da próxima conferência internacional de paz em Nova Iorque no final deste mês", descrevendo-a como "um passo corretivo para uma injustiça histórica e uma abertura de um novo horizonte para alcançar a paz."

Vários outros países ocidentais, incluindo Bélgica, França, Austrália e Canadá, estão também a preparar-se para reconhecer o Estado da Palestina durante as reuniões da Assembleia Geral da ONU deste mês.

Abbas disse que "qualquer partido ou candidato que deseje participar nas eleições deve aderir ao programa político e compromissos internacionais da Organização de Libertação da Palestina (OLP), legitimidade internacional e o princípio de uma autoridade, uma lei, e uma força de segurança legítima".

Reorganização política da Palestina

No início de 2021, Abbas emitiu um decreto para realizar eleições legislativas, presidenciais e do Conselho Nacional Palestiniano, mas nenhuma ocorreu até à data.