O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse na segunda-feira que os preparativos estão em curso para realizar eleições legislativas e presidenciais num ano após o fim da guerra de Israel em Gaza.
As suas observações surgiram durante uma reunião em Londres com a recém-nomeada Ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, que se concentrou nos "mais recentes acontecimentos nos territórios palestinianos ocupados e relações bilaterais entre o Estado da Palestina e o Reino Unido", segundo a agência noticiosa palestiniana oficial Wafa.
Abbas reiterou as prioridades palestinianas atuais: "Um cessar-fogo imediato e permanente, garantindo acesso total para ajuda humanitária a Gaza, a libertação de reféns e prisioneiros, a retirada das forças de ocupação, e o lançamento de recuperação precoce e reconstrução".
Saudou "a decisão histórica do Reino Unido de anunciar a sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina antes da próxima conferência internacional de paz em Nova Iorque no final deste mês", descrevendo-a como "um passo corretivo para uma injustiça histórica e uma abertura de um novo horizonte para alcançar a paz."
Vários outros países ocidentais, incluindo Bélgica, França, Austrália e Canadá, estão também a preparar-se para reconhecer o Estado da Palestina durante as reuniões da Assembleia Geral da ONU deste mês.
Abbas disse que "qualquer partido ou candidato que deseje participar nas eleições deve aderir ao programa político e compromissos internacionais da Organização de Libertação da Palestina (OLP), legitimidade internacional e o princípio de uma autoridade, uma lei, e uma força de segurança legítima".
Reorganização política da Palestina
No início de 2021, Abbas emitiu um decreto para realizar eleições legislativas, presidenciais e do Conselho Nacional Palestiniano, mas nenhuma ocorreu até à data.
Em julho, Abbas decidiu realizar eleições do Conselho Nacional da Palestina antes do final de 2025, as primeiras desde a sua sessão inaugural em Jerusalém em 1964. A Lei Básica da OLP estipula que o Conselho Nacional é a autoridade suprema da organização, responsável por definir as suas políticas, planos e programas.
Abbas também discutiu esforços para alcançar um cessar-fogo "imediato e permanente" em Gaza e os mais recentes avanços relativos à questão palestiniana com o Primeiro-ministro britânico Keir Starmer.
A reunião teve lugar em Londres, onde Abbas chegou no domingo para uma visita de Estado de três dias, segundo a Wafa.
Os dois líderes revisaram os mais recentes acontecimentos nos territórios palestinianos ocupados, além das relações bilaterais entre a Palestina e o Reino Unido.
O líder palestiniano sublinhou a "necessidade de parar todas as violações israelitas do direito internacional, expansão dos colonatos, violência dos colonos e políticas de anexação na Cisjordânia, garantir a libertação das receitas fiscais palestinianas retidas (de cerca de 3 mil milhões de dólares), e parar os ataques aos locais sagrados islâmicos e cristãos".
Expressou a sua "profunda gratidão ao Primeiro-ministro Starmer e os esforços significativos que está a fazer pela paz", agradecendo-lhe "as posições contínuas do governo britânico em apoio de um cessar-fogo sustentável, a entrega de ajuda humanitária a Gaza, rejeição da expansão dos colonatos, violência dos colonos e anexação, e pelo seu trabalho sério para implementar a solução de dois Estados".
Abbas reafirmou que "Gaza é uma parte inseparável do Estado da Palestina, que assumirá total responsabilidade lá com apoio árabe e internacional, com o comité administrativo a começar as suas funções imediatamente após o fim da guerra".