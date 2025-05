A Türkiye solicitou formalmente uma explicação da Grécia sobre os slogans "impertinentes" entoados por alguns militares durante um desfile em Atenas, em comemoração do Dia Nacional da Grécia.

Testemunhas relataram que vários cadetes gritaram slogans como "Chipre é grego", além de outras declarações ofensivas dirigidas à Türkiye, durante o desfile que tradicionalmente celebra a independência e o orgulho nacional grego.

De acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, o incidente ocorrido na terça-feira foi considerado uma tentativa inaceitável de prejudicar as relações turco-gregas.

Segundo reportagens dos media locais, o Ministério da Defesa da Grécia respondeu prontamente, com o Comando das Forças Navais a iniciar uma investigação disciplinar ao incidente, no qual alguns membros das Forças Armadas Gregas insultaram a Türkiye e os cipriotas turcos, conforme mostram imagens amplamente divulgadas.

O principal partido de oposição da Grécia, a Coligação da Esquerda Radical (SYRIZA), também condenou os slogans como inaceitáveis e pediu uma investigação aprofundada ao sucedido.