Fotojornalista canadiana diz que Reuters é culpada no assassinato de 246 jornalistas em Gaza
Valerie Zink diz que a agência permitiu a propaganda de Israel e falhou em defender colegas mortos em Gaza
A fotojornalista canadiana Valerie Zink partilhou o seu crachá de imprensa da Reuters rasgado no Facebook como um ato simbólico de demissão. / Facebook/Valerie Zink
26 de agosto de 2025

A fotojornalista canadiana, Valerie Zink, anunciou na sua página pessoal do Facebook que está a renunciar o seu cargo na agência noticiosa Reuters após oito anos como correspondente independente, dizendo que já não pode trabalhar para uma agência que acusa de "justificar e permitir" o assassínio sistemático de jornalistas em Gaza por Israel.

Zink, cujo trabalho foi publicado pelo New York TimesAl Jazeera e meios de comunicação em toda a América do Norte, Europa e Ásia, disse que a cobertura da Reuters contribuiu para as condições em que 246 jornalistas foram mortos desde que Israel lançou a sua carnificina em Gaza em outubro de 2023.

Citou o caso de Anas al-Sharif, o correspondente da Al Jazeera, vencedor do Prémio Pulitzer que foi morto com a sua equipa na Cidade de Gaza em 10 de agosto.

"A Reuters escolheu publicar a alegação totalmente infundada de Israel de que Al-Sharif era um operativo do Hamas – uma das incontáveis mentiras que meios de comunicação como a Reuters repetiram obedientemente e dignificaram", escreveu Zink.

Perpetuar a propaganda de Israel

Também condenou a resposta da Reuters ao assassinato do seu próprio pessoal.

Na segunda-feira, o operador de câmara Hossam al-Masri estava entre as 20 pessoas mortas num ataque israelita ao hospital Nasser.

Zink descreveu-o como um ataque de "duplo impacto" — um ataque inicial num local civil seguido de um segundo ataque visando médicos, socorristas e jornalistas.

"Os meios de comunicação ocidentais são diretamente culpados por criar as condições em que isto pode acontecer", disse, citando a crítica do jornalista Jeremy Scahill de que "todos os grandes meios – desde o New York Times à Reuters– serviram como correias de transmissão da propaganda israelita, branqueando crimes de guerra e desumanizando vítimas".

Zink argumentou que ao repetir alegações militares israelitas sem verificação, os meios de comunicação ocidentais "tornaram possível o assassinato de mais jornalistas em dois anos numa pequena faixa de terra do que na I Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Coreia, Vietname, Afeganistão, Jugoslávia e Ucrânia combinados".

Ela acusou a Reuters de abandonar al-Sharif mesmo depois de ele ter-lhes ganho um Prémio Pulitzer.

"Isso não os obrigou a defendê-lo quando as forças israelitas o colocaram numa lista de alvos... ou quando apelou por proteção depois de um porta-voz israelita o ter ameaçado publicamente. Não os obrigou a reportar honestamente sobre a sua morte quando foi caçado e morto semanas depois", disse.

Zink disse que já não pode usar o seu passe de imprensa da Reuters sem "profunda vergonha e tristeza".

Prometeu redirecionar o seu trabalho em honra dos jornalistas de Gaza, a quem chamou "os mais corajosos e melhores que alguma vez viveram."

Condenação global

Pelo menos 21 pessoas, incluindo médicos e jornalistas, foram mortas na segunda-feira quando Israel atacou o Hospital Nasser em Khan Yunis.

Entre os mortos estavam Mohammad Salama da Al Jazeera, o operador de câmara da Reuters Hussam al-Masri, a freelancer da AP Mariam Abu Daqqa, Ahmed Abu Aziz e Moaz Abu Taha.

O Sindicato de Jornalistas Palestinianos considerou o ataque como "uma guerra aberta contra os meios de comunicação livres", enquanto a relatora da ONU Francesca Albanese instou os estados a "quebrar o bloqueio, impor um embargo de armas, impor sanções".

Albanese apelou a todos os jornalistas do mundo para erguerem a voz contra o massacre dos seus corajosos colegas palestinianos enquanto "documentam o genocídio".

O Comité para Proteger Jornalistas disse que a comunidade internacional deve responsabilizar Israel pelos "ataques ilegais contínuas contra a imprensa".

Os aliados de Israel expressaram alarme.

O Presidente francês Emmanuel Macron chamou aos ataques "intoleráveis", dizendo que os jornalistas "devem ser protegidos em todas as circunstâncias".

A Alemanha e Espanha exigiram uma investigação independente.

O Secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, disse estar "horrorizado", apelando a um cessar-fogo imediato.

A Türkiye, Catar, Irão, Egito e Arábia Saudita emitiram todas condenações severas, descrevendo o assassinato dos trabalhadores dos meios de comunicação e médicos como crimes de guerra.

A Organização de Cooperação Islâmica, reunida em Jeddah, disse que foi um assalto à liberdade de imprensa.

O ataque aumentou o número de jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação mortos em Gaza desde outubro de 2023 para pelo menos 273, segundo a Al Jazeera.

