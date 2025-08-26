A fotojornalista canadiana, Valerie Zink, anunciou na sua página pessoal do Facebook que está a renunciar o seu cargo na agência noticiosa Reuters após oito anos como correspondente independente, dizendo que já não pode trabalhar para uma agência que acusa de "justificar e permitir" o assassínio sistemático de jornalistas em Gaza por Israel.
Zink, cujo trabalho foi publicado pelo New York Times, Al Jazeera e meios de comunicação em toda a América do Norte, Europa e Ásia, disse que a cobertura da Reuters contribuiu para as condições em que 246 jornalistas foram mortos desde que Israel lançou a sua carnificina em Gaza em outubro de 2023.
Citou o caso de Anas al-Sharif, o correspondente da Al Jazeera, vencedor do Prémio Pulitzer que foi morto com a sua equipa na Cidade de Gaza em 10 de agosto.
"A Reuters escolheu publicar a alegação totalmente infundada de Israel de que Al-Sharif era um operativo do Hamas – uma das incontáveis mentiras que meios de comunicação como a Reuters repetiram obedientemente e dignificaram", escreveu Zink.
Perpetuar a propaganda de Israel
Também condenou a resposta da Reuters ao assassinato do seu próprio pessoal.
Na segunda-feira, o operador de câmara Hossam al-Masri estava entre as 20 pessoas mortas num ataque israelita ao hospital Nasser.
Zink descreveu-o como um ataque de "duplo impacto" — um ataque inicial num local civil seguido de um segundo ataque visando médicos, socorristas e jornalistas.
"Os meios de comunicação ocidentais são diretamente culpados por criar as condições em que isto pode acontecer", disse, citando a crítica do jornalista Jeremy Scahill de que "todos os grandes meios – desde o New York Times à Reuters– serviram como correias de transmissão da propaganda israelita, branqueando crimes de guerra e desumanizando vítimas".
Zink argumentou que ao repetir alegações militares israelitas sem verificação, os meios de comunicação ocidentais "tornaram possível o assassinato de mais jornalistas em dois anos numa pequena faixa de terra do que na I Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Coreia, Vietname, Afeganistão, Jugoslávia e Ucrânia combinados".
Ela acusou a Reuters de abandonar al-Sharif mesmo depois de ele ter-lhes ganho um Prémio Pulitzer.
"Isso não os obrigou a defendê-lo quando as forças israelitas o colocaram numa lista de alvos... ou quando apelou por proteção depois de um porta-voz israelita o ter ameaçado publicamente. Não os obrigou a reportar honestamente sobre a sua morte quando foi caçado e morto semanas depois", disse.
Zink disse que já não pode usar o seu passe de imprensa da Reuters sem "profunda vergonha e tristeza".
Prometeu redirecionar o seu trabalho em honra dos jornalistas de Gaza, a quem chamou "os mais corajosos e melhores que alguma vez viveram."
Condenação global
Pelo menos 21 pessoas, incluindo médicos e jornalistas, foram mortas na segunda-feira quando Israel atacou o Hospital Nasser em Khan Yunis.
Entre os mortos estavam Mohammad Salama da Al Jazeera, o operador de câmara da Reuters Hussam al-Masri, a freelancer da AP Mariam Abu Daqqa, Ahmed Abu Aziz e Moaz Abu Taha.
O Sindicato de Jornalistas Palestinianos considerou o ataque como "uma guerra aberta contra os meios de comunicação livres", enquanto a relatora da ONU Francesca Albanese instou os estados a "quebrar o bloqueio, impor um embargo de armas, impor sanções".
Albanese apelou a todos os jornalistas do mundo para erguerem a voz contra o massacre dos seus corajosos colegas palestinianos enquanto "documentam o genocídio".
O Comité para Proteger Jornalistas disse que a comunidade internacional deve responsabilizar Israel pelos "ataques ilegais contínuas contra a imprensa".
Os aliados de Israel expressaram alarme.
O Presidente francês Emmanuel Macron chamou aos ataques "intoleráveis", dizendo que os jornalistas "devem ser protegidos em todas as circunstâncias".
A Alemanha e Espanha exigiram uma investigação independente.
O Secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, disse estar "horrorizado", apelando a um cessar-fogo imediato.
A Türkiye, Catar, Irão, Egito e Arábia Saudita emitiram todas condenações severas, descrevendo o assassinato dos trabalhadores dos meios de comunicação e médicos como crimes de guerra.
A Organização de Cooperação Islâmica, reunida em Jeddah, disse que foi um assalto à liberdade de imprensa.
O ataque aumentou o número de jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação mortos em Gaza desde outubro de 2023 para pelo menos 273, segundo a Al Jazeera.