Em Nova Delhi, a capital da Índia, o rio Yamuna, considerado sagrado por milhões de hindus, foi coberto por uma espuma branca tóxica causada por resíduos industriais. Esta situação suscitou preocupações quanto ao facto de a poluição poder aumentar ainda mais antes das próximas festas de Diwali e Chhath Puja.



Esta poluição no rio, que satisfaz mais de metade das necessidades de água da cidade, representa uma séria ameaça para a saúde dos residentes. Nova Delhi, a capital da Índia, é conhecida como uma das cidades mais poluídas do mundo todos os anos, e a época festiva agrava a situação. Na terça-feira, o índice de qualidade do ar (IQA) atingiu o nível “muito mau” de 273. Este valor é 18 vezes superior às diretrizes de qualidade do ar estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Apesar do facto de as partículas finas, conhecidas como PM 2,5 poderem penetrar profundamente nos pulmões e causar doenças, os hindus não desistem dos seus rituais religiosos no rio Yamuna. Na terça-feira de manhã, muitos, incluindo um jovem casal, tomaram o seu banho ritual no rio. Um funcionário público reformado de 70 anos, Jasraj, disse que toma banhos rituais no rio desde 1980, acrescentando: “Venero o rio como uma mãe e não me interessa se está limpo ou sujo. Está sujo à superfície mas limpo por baixo”, afirmou.

Afirmando que não é possível respirar corretamente no ar poluído de Delhi, o estudante Imran Khan disse: “As pessoas fazem jogging aqui e também enfrentam problemas. O nosso ambiente devia ser mais limpo”. Shishupal Kumar, um trabalhador contratado, disse que as pessoas vêm ao rio de lugares distantes para realizar rituais religiosos e disse: “O rio está completamente poluído. Está cheio de produtos químicos. Parece que nevou aqui como nas montanhas”, disse ele.

O rio Yamuna, com 1.376 quilómetros de comprimento, é um dos rios mais sagrados para os hindus e também um dos rios mais poluídos do mundo. Prevê-se que o rio, perigosamente insalubre, se torne ainda mais poluído, especialmente durante o próximo festival Chhath Puja.

Ao longo dos anos, a poluição do rio Yamuna tem vindo a aumentar gradualmente, à medida que as águas residuais, os pesticidas e os resíduos industriais têm entrado no rio. Esta situação mantém-se apesar das leis de prevenção da poluição e das estações de tratamento instaladas pelas autoridades. O Governo de Nova Delhi anunciou que está a utilizar produtos químicos anti-espuma para resolver o problema. As autoridades enviaram barcos motorizados para dispersar a espuma tóxica e ergueram barreiras de bambu para manter as pessoas afastadas da margem do rio.

As autoridades estão preocupadas com o facto de milhares de hindus darem um mergulho sagrado no próximo mês para celebrar a Chhath Puja, mergulhando até aos joelhos nas águas espumosas e venenosas. Os meses de inverno tornaram-se um período de crescentes problemas de saúde em Nova Delhi. A cidade de mais de 20 milhões de habitantes fica envolta numa névoa tóxica durante os meses de inverno. Os níveis de poluição são exacerbados quando milhões de hindus celebram o Diwali, o festival das luzes, e lançam grandes quantidades de fogo de artifício. A poluição atmosférica também aumenta quando os agricultores das regiões agrícolas vizinhas queimam restolho para limpar os seus campos após a colheita.



O Supremo Tribunal da Índia criticou os estados do norte da Índia por não adoptarem medidas mais rigorosas para evitar a queima de restolho antes da época de inverno. Todos os anos, as autoridades encerram estaleiros de construção, limitam os veículos a gasóleo e utilizam pulverizadores de água e pistolas anti-nevoeiro para controlar o nevoeiro e o fumo na região da capital.