Com o início do segundo mandato não consecutivo do novo Presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro de 2025, o Médio Oriente continuará a testar a nova liderança americana, especialmente em relação ao Irão. Muitos analistas geopolíticos interrogam-se sobre qual será, desta vez, a política de Trump em relação a Teerão.

A vitória de Trump deu origem a diferentes interpretações e debates nos círculos políticos iranianos e aprofundou importantes divisões ideológicas, especialmente entre os setores reformista e conservador.

Quando Trump assumiu a presidência em 2016, a sua chegada à Casa Branca assinalou o início de uma era de transformação nas relações internacionais, em particular no Médio Oriente.

A retirada unilateral da administração Trump do Plano de Ação Conjunto Global (PACG), assinado por Barack Obama, e a sua subsequente política de “pressão máxima” provocaram uma grande mudança na política iraniana. Estes movimentos políticos criaram diferenças de opinião significativas entre os principais atores políticos no Irão no que diz respeito à perceção e interpretação da administração Trump.

Por exemplo, imediatamente após a retirada de Trump do acordo nuclear, os principais reformistas iranianos escreveram uma carta a Trump defendendo que o Irão entrasse em negociações diretas com ele. Em resposta, os conservadores iranianos exigiram que a administração do então Presidente Hassan Rouhani suspendesse as obrigações do Irão nos termos do artigo 37.º do acordo nuclear em resposta à retirada de Trump.

Rússia, China e política de equilíbrio

Com o regresso de Trump à Casa Branca no próximo mês, o Irão volta a viver tensões políticas resultantes de divisões ideológicas entre conservadores e reformistas.

Os reformistas argumentam que a estratégia de Trump de conter a China e reduzir a presença militar dos Estados Unidos de América no Médio Oriente torna inevitável um acordo com o Irão. Por outras palavras, a assinatura de um acordo com o Irão é um imperativo estratégico para fazer avançar os objetivos globais dos Estados Unidos de América.

No entanto, isso depende inteiramente de Trump adotar uma abordagem pragmática e utilizar o acordo com o Irão como uma forma de construir um legado pessoal como pacificador, tanto a nível interno como externo. Os reformistas iranianos vêem a retórica anti-guerra de Trump como uma oportunidade estratégica, argumentando que o custo de um acordo com o Irão seria muito inferior ao fardo económico e político de uma guerra.

Embora um acordo entre os EUA e o Irão liderado por Trump enfraquecesse os laços de Teerão com Moscovo e Pequim, os reformistas iranianos parecem dispostos a correr o risco, procurando alianças múltiplas.

A abordagem conservadora coloca a tónica na preservação da segurança do Irão e do seu atual estatuto geopolítico. Isto entra em conflito com os cálculos da próxima administração dos EUA, uma vez que Trump exigirá mudanças fundamentais no comportamento regional do Irão, particularmente no que diz respeito às alianças regionais apoiadas pelo Irão, como o “Eixo da Resistência” no Médio Oriente .

Muitas figuras de extrema-direita da administração Trump têm defendido políticas mais duras e intransigentes em relação ao Irão. Se o Irão entrasse em negociações com os Estados Unidos, que são hostis, isso prejudicaria a imagem militar cuidadosamente cultivada de Teerão e provocaria uma reação negativa no Irão. Esta situação também enfraqueceria a confiança dos parceiros estratégicos China e Rússia no Irão e levá-los-ia a limitar os seus laços comerciais e militares com Teerão. Mesmo os rivais regionais, como a Arábia Saudita e Israel, sentir-se-iam encorajados a tomar medidas drásticas para limitar a influência regional de Teerão.

A retirada unilateral de Trump do acordo nuclear em 2016 reforçou a opinião dos conservadores de que Washington é um ator pouco fiável. Além disso, a posição de linha dura da administração Trump em relação ao programa de mísseis do Irão e à sua influência regional reforçou ainda mais a oposição dos conservadores a quaisquer potenciais negociações.

Qual será a estratégia do Irão na era Trump?

O governo iraniano seguirá provavelmente uma estratégia com duas vertentes - uma centrada no alívio das pressões internacionais através da redução das tensões globais, enquanto a outra terá como objectivo aumentar a dissuasão estratégica através da expansão da influência regional.

Esta abordagem refletir-se-á no discurso diplomático de Teerão. O Irão continuará a reforçar a sua defesa e as suas forças regionais por procuração, a fim de não perder de vista os seus objectivos em matéria de política externa, mantendo simultaneamente uma abertura às negociações.

A rede de influência do Irão nos meios de comunicação social e nos grupos de reflexão ocidentais desempenhará um papel importante para convencer o mundo, especialmente os líderes europeus e americanos, de que a oportunidade de diálogo não deve ser ignorada. Uma vez que o primeiro mandato de Trump assistiu a tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre os encargos financeiros de Washington para manter a Europa a salvo dos avanços russos, muitos analistas argumentam que o Irão espera que surja uma dinâmica semelhante no segundo mandato de Trump. O Irão poderá tirar partido desta divisão.

Por outro lado, é provável que Teerão prossiga o seu programa nuclear sem interrupções, mantendo uma cooperação limitada mas estratégica com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

No entanto, no contexto do agravamento da crise económica, o Irão poderá dar algum espaço às vozes dissidentes, o que poderá ajudar o presidente do país a obter o apoio tácito das democracias europeias.

Por conseguinte, é provável que o Irão desbloqueie algumas plataformas de redes sociais, facilite o acesso à internet de alta velocidade e permita a expressão de algumas reivindicações sectárias e étnicas.

De um modo geral, o país está a dar sinais de estar a construir uma estratégia a vários níveis para manter a sua posição nas frentes da política interna e externa, mantendo o seu programa nuclear apesar do regresso de Trump à Casa Branca.

No entanto, muito depende da reação de Trump aos movimentos cuidadosamente planeados do Irão. Dada a personalidade beligerante e volátil de Trump, Teerão ou ficará encurralado sob uma nova vaga de sanções e sofrerá perdas estratégicas na região, ou sobreviverá ao processo e abrirá um novo capítulo com Washington.