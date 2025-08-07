VIAGEM & GEOGRAFIA
United Airlines suspende voos em todo o país devido uma falha técnica, agora resolvida
Voos nos principais aeroportos dos EUA foram suspensos devido a um problema no sistema, e a companhia aérea alertou sobre os atrasos contínuos.
Voos em principais aeroportos dos EUA interrompidos devido a um problemas no sistema; companhia aérea alerta para atrasos contínuos. / AP
há 17 horas

A United Airlines suspendeu voos nas principais rotas dos EUA, devido a um problema técnico que interrompeu as operações em vários aeroportos principais, incluindo Chicago, Denver, Newark, Houston e São Francisco.

A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou a interrupção em todo o país, inicialmente suspendendo todos os voos da United com destino a Chicago nos seus pontos de partida antes de expandir o aviso.

A companhia aérea disse que o problema foi resolvido no final da tarde, mas alertou que os atrasos poderiam continuar até à noite.

"A segurança é a nossa principal prioridade, e trabalharemos com os nossos clientes para levá-los aos seus destinos", disse a United numa declaração, sem fornecer mais detalhes sobre a natureza da interrupção.

Viajantes por todo o país ficaram confusos e frustrados.

Nas redes sociais, a United pediu desculpa aos clientes afetados: "Olá, pedimos desculpa pela interrupção de viagem hoje. As nossas equipas estão a trabalhar para resolver a falha o mais rapidamente possível. Obrigado pela vossa paciência."

Apesar da resolução do problema técnico subjacente, os viajantes foram aconselhados a esperar atrasos contínuos e a verificar o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

