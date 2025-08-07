A United Airlines suspendeu voos nas principais rotas dos EUA, devido a um problema técnico que interrompeu as operações em vários aeroportos principais, incluindo Chicago, Denver, Newark, Houston e São Francisco.
A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou a interrupção em todo o país, inicialmente suspendendo todos os voos da United com destino a Chicago nos seus pontos de partida antes de expandir o aviso.
A companhia aérea disse que o problema foi resolvido no final da tarde, mas alertou que os atrasos poderiam continuar até à noite.
"A segurança é a nossa principal prioridade, e trabalharemos com os nossos clientes para levá-los aos seus destinos", disse a United numa declaração, sem fornecer mais detalhes sobre a natureza da interrupção.
Viajantes por todo o país ficaram confusos e frustrados.
Nas redes sociais, a United pediu desculpa aos clientes afetados: "Olá, pedimos desculpa pela interrupção de viagem hoje. As nossas equipas estão a trabalhar para resolver a falha o mais rapidamente possível. Obrigado pela vossa paciência."
Apesar da resolução do problema técnico subjacente, os viajantes foram aconselhados a esperar atrasos contínuos e a verificar o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.