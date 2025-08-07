A United Airlines suspendeu voos nas principais rotas dos EUA, devido a um problema técnico que interrompeu as operações em vários aeroportos principais, incluindo Chicago, Denver, Newark, Houston e São Francisco.

A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou a interrupção em todo o país, inicialmente suspendendo todos os voos da United com destino a Chicago nos seus pontos de partida antes de expandir o aviso.

A companhia aérea disse que o problema foi resolvido no final da tarde, mas alertou que os atrasos poderiam continuar até à noite.