Após quase quatro décadas de derramamento de sangue e violência, o PKK, um grupo designado como organização terrorista pela Türkiye, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, declarou formalmente a sua dissolução e o abandono das armas.

O anúncio feito recentemente põe termo a um dos capítulos mais sangrentos da história moderna da Türkiye, marcado por dezenas de milhares de mortos, comunidades devastadas e um desafio à segurança nacional que se estendeu por várias gerações.

No entanto, a decisão não surgiu do nada. É o resultado de uma evolução longa e complexa - que reflete não só os esforços incansáveis da Türkiye na luta contra o terrorismo, mas também a sua transformação como nação. Uma nova doutrina militar, tecnologia de defesa de ponta, coordenação inteligente dos serviços de informação, assertividade diplomática e investimentos direcionados para as regiões subdesenvolvidas desempenharam um papel importante.

Pressão militar implacável e táticas modernizadas

No centro da vitória da Türkiye sobre o PKK está uma notável transformação militar. No passado, a luta do país contra o terrorismo dependia fortemente das tropas terrestres e de estratégias fixas, muitas vezes em terrenos traiçoeiros e com vantagens tecnológicas limitadas. Esta situação começou a mudar na década de 2010, quando a Türkiye lançou uma revisão maciça das suas forças armadas. A ascensão da indústria de defesa nacional permitiu à Türkiye fabricar os seus próprios drones, munições guiadas, sistemas de vigilância e tecnologias de comunicação seguras.

No início da década de 2020, os veículos aéreos não tripulados de fabrico turco - sobretudo o Anka, o Bayraktar TB2 e, mais tarde, o Akinci, mais avançado - eram regularmente utilizados para identificar e eliminar alvos terroristas do PKK em regiões montanhosas remotas, tanto na Türkiye como do outro lado da fronteira iraquiana. Em combinação com o estabelecimento de postos militares permanentes no alto das montanhas do sudeste, apoiados por vigilância e capacidade de ataque de longo alcance, as áreas tradicionais de controlo do PKK tornaram-se cada vez mais inacessíveis. O grupo, que outrora utilizava a mobilidade e o secretismo como os seus trunfos mais fortes, encontrava-se agora visível, vulnerável e cada vez mais isolado.

Mas o poder de fogo, por si só, não era suficiente. Nos bastidores, a Organização Nacional de Inteligência da Türkiye (MİT) liderou uma revolução silenciosa na capacidade do estado de travar uma guerra de informação. A coordenação em tempo real entre os serviços secretos e as forças militares permitiu a realização de operações cirúrgicas que desmantelaram a liderança e as redes logísticas do PKK. Os operacionais de alto nível foram sistematicamente eliminados ou capturados. Os chamados portos seguros do PKK foram atacados. As operações transfronteiriças, outrora controversas, tornaram-se uma tática regular e altamente eficaz.

Isolamento estratégico internacional

Entretanto, o estado turco alargou a sua guerra contra o terrorismo à arena diplomática. Anos de pressão constante sobre os parceiros internacionais - especialmente na Europa e no Médio Oriente - começaram a dar frutos.

A capacidade do PKK para atuar livremente em capitais estrangeiras, lavar dinheiro e angariar fundos sob vários disfarces políticos diminuiu significativamente. A crescente influência geopolítica da Türkiye fez com que as suas preocupações fossem cada vez mais levadas a sério pelas potências mundiais.

Através de laços económicos, da diplomacia energética e de parcerias regionais, Ancara foi lentamente estrangulando as redes de apoio do PKK no estrangeiro.

Investimentos socioeconómicos no Sudeste

No entanto, o que verdadeiramente mudou a maré foi o investimento estratégico do governo na própria região que o PKK há muito afirmava representar. Ao longo das décadas de 2010 e 2020, o sudeste da Türkiye assistiu a uma onda de desenvolvimento sem precedentes. Estradas em ruínas deram lugar a autoestradas.

As aldeias remotas ganharam acesso a cuidados de saúde e educação. As indústrias locais receberam incentivos para crescer. Novas universidades abriram as suas portas a estudantes que, numa geração anterior, poderiam não ter visto qualquer futuro para além da adesão à insurreição. Os projectos de renovação urbana, os programas de criação de emprego e a expansão das liberdades culturais alteraram o tecido social de cidades como Diyarbakir, Mardin e Sirnak.

Paralelamente, a população da região - especialmente a geração mais jovem - começou a afastar-se da narrativa da violência. Com uma melhor educação, maiores oportunidades económicas e um crescente envolvimento cívico, a mensagem do PKK começou a parecer cada vez mais vazia.

O que outrora tinha sido enquadrado como uma luta por direitos e reconhecimento era agora visto por muitos como um obstáculo ao progresso e à paz. Os métodos violentos do grupo eram cada vez mais vistos como incompatíveis com as aspirações de uma nova geração que queria fazer parte de uma Türkiye moderna e democrática.

Neste contexto de mudança, a tentativa de longa data do PKK de atuar como ator militar e político começou a falhar. As suas ramificações políticas perderam credibilidade, sobretudo quando as suas ligações à violência se tornaram mais difíceis de explicar. Simultaneamente, o seu braço armado foi-se fragmentando cada vez mais, com a deserção de líderes, a rendição de combatentes e a diminuição do apoio local.

O Médio Oriente está a mudar - e o valor estratégico do PKK também

O panorama regional mais alargado também se alterou. O fim das grandes hostilidades na Síria e a lenta estabilização do Iraque deixaram menos espaço de manobra aos grupos militantes. O aprofundamento dos laços da Türkiye com o governo central do Iraque e com o Governo Regional Curdo do Norte levou a operações coordenadas contra os campos do PKK nas montanhas. Outrora consideradas refúgios seguros, estas áreas tornaram-se zonas de alto risco para a atividade do PKK. Sem território para governar, sem uma base de retaguarda segura e com um recrutamento cada vez mais reduzido, a capacidade operacional do grupo terrorista reduziu-se a uma sombra do que foi no passado.

Em 2025, o PKK já não era a organização que outrora tinha paralisado a Türkiye de medo. Era um remanescente diminuído e desmoralizado, agarrado a uma ideologia obsoleta e a uma influência que estava a desaparecer. O anúncio da sua dissolução, embora histórico, foi, em muitos aspectos, um reconhecimento da derrota - um reconhecimento relutante de que a luta que outrora liderou não tinha lugar na Türkiye de hoje.

Uma vitória estratégica que se arrasta há anos

O governo turco reagiu com cautela, mas com determinação. Os responsáveis elogiaram o resultado como uma vitória para a nação, mas também sublinharam a necessidade de vigilância. O Presidente Erdogan, num discurso recente, saudou a dissolução como um testemunho da unidade e determinação da Türkiye.

“Não se trata apenas de um triunfo militar”, afirmou, “mas de um triunfo da vontade do nosso povo de viver em paz e com dignidade, lado a lado, sem medo”.

De facto, o fim do grupo terrorista PKK não é apenas uma história sobre a derrota do terrorismo - é uma história sobre transformação.

Através da persistência estratégica, do avanço tecnológico e da inclusão social, a Türkiye conseguiu encerrar um capítulo violento da sua história.

Se a paz que se segue será duradoura depende não só da política de segurança, mas também da continuação da construção de um estado em que todos os seus cidadãos se sintam envolvidos.

Mas, para já, uma coisa é certa: o que antes parecia impossível é agora real.

O PKK acabou.

E com ele, uma nação ferida por décadas de terror começa a sarar.