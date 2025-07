O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Badr Abdelatty, discutiu os esforços para alcançar a paz no Sudão numa conversa telefónica na quarta-feira com o seu homólogo sudanês, Omar Siddiq.

As duas partes passaram em revista “os esforços do Egito para alcançar a paz e a estabilidade no Sudão e preservar os recursos do povo sudanês, incluindo as discussões no âmbito do quarteto internacional sobre o Sudão, no qual o Egito está envolvido”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito em comunicado.

Abdelatty reafirmou o apoio contínuo do Egito à “soberania do Sudão, às instituições nacionais e à unidade e integridade territorial do país”, sublinhando a rejeição do Egito de “quaisquer medidas que possam ameaçar a unidade do Sudão”.

Siddiq expressou o seu apreço pelo “apoio contínuo do Egito à soberania e segurança do Sudão” e manifestou a sua aspiração de “desenvolver ainda mais as relações bilaterais entre os dois países”, acrescentou o comunicado.

No sábado, a Aliança Fundadora do Sudão, uma coligação liderada pelas forças paramilitares de apoio rápido (RSF), anunciou a formação de um governo paralelo liderado pelo comandante das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.

As RSF e vários grupos aliados assinaram uma carta no Quénia, em 22 de fevereiro, para estabelecer um governo paralelo no Sudão.

O exército e as RSF têm travado uma guerra desde abril de 2023 que já matou mais de 20.000 pessoas e deslocou 14 milhões, de acordo com a ONU e as autoridades locais. No entanto, estudos efectuados por universidades norte-americanas estimam que o número de mortos ronda os 130.000.