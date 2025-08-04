SAÚDE & BEM-ESTAR
'Mundo está numa crise de plástico': Estudo calcula custos anuais de 1,5 biliões de dólares na saúde
Um novo estudo publicado na revista The Lancet revela que a poluição plástica causa mais de 1,5 biliões de dólares em danos anuais relacionados com a saúde e representa uma ameaça crescente tanto para a saúde humana quanto para a do planeta.
FOTO DE ARQUIVO: Plásticos descartados e outros materiais são recolhidos numa barreira na água / Reuters
4 de agosto de 2025

A poluição por plástico causa mais de 1,5 biliões de dólares em danos económicos relacionados à saúde a cada ano e contribui para doenças e mortes em todas as fases da vida, de acordo com uma nova revisão publicada no domingo na revista médica The Lancet.

“O mundo está numa crise de plástico”, escreveram os autores. “Mas isso não é inevitável.” Eles defendem intervenções políticas baseadas em evidências científicas e economicamente viáveis, incluindo regulamentações, fiscalização e incentivos financeiros, semelhantes aos utilizados para combater a poluição do ar e a exposição ao chumbo.

As descobertas surgem no momento em que as negociações lideradas pela ONU para finalizar um tratado global sobre plásticos são retomadas em Genebra.

Chamando os plásticos de uma “ameaça grave e crescente” tanto para a saúde humana quanto para a saúde do planeta, a revisão alerta que a produção de plástico está a acelerar.

De acordo com o estudo, a produção de plástico disparou de apenas 2 milhões de toneladas métricas em 1950 para 475 milhões de toneladas em 2022 e está projetada para alcançar 1,2 mil milhões de toneladas até 2060.

Enquanto isso, 8 mil milhões de toneladas de resíduos plásticos acumularam-se no meio ambiente, a maior parte ainda persistindo nos ecossistemas devido à sua resistência à biodegradação. Menos de 10% do plástico é reciclado.

A publicação ocorre enquanto as negociações globais são retomadas esta semana em Genebra para a segunda parte da quinta sessão do Comité Intergovernamental de Negociação (INC-5.2).

De 5 a 14 de agosto, delegados de mais de 170 países tentarão recuperar o impulso em direção a um acordo juridicamente vinculativo para conter a poluição por plástico.

