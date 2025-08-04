A poluição por plástico causa mais de 1,5 biliões de dólares em danos económicos relacionados à saúde a cada ano e contribui para doenças e mortes em todas as fases da vida, de acordo com uma nova revisão publicada no domingo na revista médica The Lancet.

“O mundo está numa crise de plástico”, escreveram os autores. “Mas isso não é inevitável.” Eles defendem intervenções políticas baseadas em evidências científicas e economicamente viáveis, incluindo regulamentações, fiscalização e incentivos financeiros, semelhantes aos utilizados para combater a poluição do ar e a exposição ao chumbo.

As descobertas surgem no momento em que as negociações lideradas pela ONU para finalizar um tratado global sobre plásticos são retomadas em Genebra.

Chamando os plásticos de uma “ameaça grave e crescente” tanto para a saúde humana quanto para a saúde do planeta, a revisão alerta que a produção de plástico está a acelerar.