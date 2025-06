Quarenta e um soldados israelitas anunciaram que não continuarão o seu serviço militar, descrevendo o genocídio em curso em Gaza como uma guerra travada para proteger a sobrevivência política do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, em vez de garantir a segurança de Israel ou resgatar reféns.

Os soldados das unidades de inteligência e guerra cibernética de Israel enviaram uma carta assinada na terça-feira a Netanyahu, ao Ministro da Defesa Israel Katz, ao Chefe de Estado-Maior Eyal Zamir e a outros membros do gabinete, expressando a sua recusa, de acordo com o jornal israelita Yedioth Ahronoth.

Os signatários escreveram sob o título "Soldados pelos Reféns" que a nova ofensiva militar em Gaza não é uma "decisão de segurança, mas sim política".

Eles criticaram a decisão de expandir o massacre no território palestiniano, afirmando que o objetivo é "preservar a coligação governante, não proteger os cidadãos israelitas".

Os soldados declararam que não participariam da "guerra de sobrevivência de Netanyahu". Alguns comprometeram-se a tornar pública a sua recusa, enquanto outros prometeram usar formas mais discretas, "em áreas cinzentas", de protesto.

Zamir orientou o exército, no início de junho, a expandir o massacre em Gaza para incluir áreas adicionais tanto no norte quanto no sul, enquanto se regista uma crise humanitária cada vez mais grave no enclave sitiado.

Israel estima que 56 reféns permaneçam em Gaza, incluindo 20 que se acredita estarem vivos. Enquanto isso, mais de 10.100 palestinianos estão detidos em prisões israelitas sob condições severas, incluindo relatos de tortura, fome e negligência médica, segundo grupos de direitos humanos palestinianos e israelitas.

O Hamas propôs repetidamente libertar todos os cativos israelitas em troca do fim da guerra, da retirada total das tropas israelitas de Gaza e da libertação de prisioneiros palestinianos. No entanto, Netanyahu rejeitou esses termos, insistindo no desarmamento das facções de resistência palestinianas e pressionando por um controlo renovado sobre Gaza.

A oposição israelita e as famílias dos reféns acusaram Netanyahu de prolongar a guerra para agradar aos seus parceiros de coligação de extrema-direita e manter-se no poder.

Carnificina israelita

O exército israelita, rejeitando os apelos internacionais por um cessar-fogo, tem realizado uma brutal carnificina contra Gaza desde outubro de 2023, matando quase 55.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e seu ex-Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pelos seus crimes de guerra contra civis no enclave.