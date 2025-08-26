Os exportadores indianos estão a preparar-se para perturbações após uma notificação do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmar que Washington aplicará uma tarifa adicional de 25% sobre todos os produtos de origem indiana a partir de quarta-feira, aumentando a pressão comercial sobre o país asiático.

As exportações indianas enfrentarão agora as tarifas dos EUA de até 50% - entre os mais elevados impostos por Washington - depois do Presidente Donald Trump ter anunciado tarifas extra como punição pelas compras aumentadas de petróleo russo por Nova Deli no início de agosto.

Os novos direitos aplicar-se-ão a produtos que entrem nos EUA para consumo ou retirados de um armazém para consumo a partir das 12h01 EDT de quarta-feira (21h31 IST), de acordo com o aviso do Departamento de Segurança Interna.

A rupia indiana enfraqueceu 0,17% para 87,7275 por dólar americano na abertura das negociações, mesmo quando o dólar americano desceu contra muitas outras moedas.

A notificação disse que as exceções incluiriam envios em trânsito com certificação adequada, ajuda humanitária e artigos abrangidos por programas comerciais recíprocos.

A notificação reiterou que a ação foi em resposta ao apoio indireto da Índia à incursão militar da Rússia na Ucrânia.