Os exportadores indianos estão a preparar-se para perturbações após uma notificação do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmar que Washington aplicará uma tarifa adicional de 25% sobre todos os produtos de origem indiana a partir de quarta-feira, aumentando a pressão comercial sobre o país asiático.
As exportações indianas enfrentarão agora as tarifas dos EUA de até 50% - entre os mais elevados impostos por Washington - depois do Presidente Donald Trump ter anunciado tarifas extra como punição pelas compras aumentadas de petróleo russo por Nova Deli no início de agosto.
Os novos direitos aplicar-se-ão a produtos que entrem nos EUA para consumo ou retirados de um armazém para consumo a partir das 12h01 EDT de quarta-feira (21h31 IST), de acordo com o aviso do Departamento de Segurança Interna.
A rupia indiana enfraqueceu 0,17% para 87,7275 por dólar americano na abertura das negociações, mesmo quando o dólar americano desceu contra muitas outras moedas.
A notificação disse que as exceções incluiriam envios em trânsito com certificação adequada, ajuda humanitária e artigos abrangidos por programas comerciais recíprocos.
A notificação reiterou que a ação foi em resposta ao apoio indireto da Índia à incursão militar da Rússia na Ucrânia.
O Ministério do Comércio da Índia não respondeu imediatamente a um email solicitando comentários sobre a última notificação.
"O governo não tem esperança de qualquer alívio imediato ou atraso nas tarifas dos EUA", disse um funcionário do Ministério do Comércio, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com os meios de comunicação.
Os exportadores afetados pelas tarifas receberiam assistência financeira e seriam encorajados a diversificar para mercados alternativos incluindo China, América Latina e Médio Oriente, acrescentou o funcionário.
"O governo identificou quase 50 países para aumentar as exportações indianas, particularmente de têxteis, produtos alimentares processados, produtos de couro, produtos marinhos."
O Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi prometeu não comprometer os interesses dos agricultores do país mesmo que haja um preço pesado a pagar.
Modi está também a dar passos cautelosos para facilitar o relacionamento com a China com a sua primeira visita em sete anos planeada para o final do mês.