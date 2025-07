Um míssil russo atingiu uma unidade de treino ucraniana, matando 3 soldados e ferindo 18, segundo as Forças Terrestres da Ucrânia.

"Hoje, em 29 de julho, o inimigo lançou um ataque de míssil no território de uma das unidades de treino das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia", afirmaram as Forças Terrestres numa declaração no Telegram.

"Apesar das medidas de segurança tomadas, infelizmente, não foi possível evitar completamente perdas entre o pessoal. Às 21h30, sabe-se que há 3 soldados mortos e 18 feridos."

A declaração não especificou onde ocorreu o ataque.

No entanto, vários blogueiros militares sugeriram que o ataque ocorreu na região de Chernihiv, perto da fronteira norte da Ucrânia.

Em junho, a Rússia atacou um outro campo de treino no centro da Ucrânia matando 12 militares e ferindo dezenas.

Esse ataque levou à demissão do comandante das Forças Terrestres da Ucrânia, que mais tarde foi transferido para outro cargo.