O Irão apresentará em breve uma contraproposta para um acordo nuclear aos Estados Unidos através de Omã, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, na segunda-feira, em resposta a uma oferta dos EUA que Teerão considera «inaceitável».

Um diplomata iraniano disse que a oferta dos EUA não conseguiu resolver as divergências sobre o enriquecimento de urânio em solo iraniano, o envio para o exterior de todo o stock de urânio altamente enriquecido do Irão e as medidas para levantar as sanções dos EUA.

«A proposta dos EUA não é aceitável para nós. Não foi o resultado das rondas de negociações anteriores. Apresentaremos a nossa própria proposta à outra parte através de Omã, depois de estar finalizada. Esta proposta é razoável, lógica e equilibrada», disse Baghaei.

Baghaei acrescentou que ainda não havia detalhes sobre a data da sexta ronda de negociações nucleares entre o Irão e os EUA.

Na semana passada, o líder supremo do Irão, o Aiatollah Ali Khamenei, rejeitou a proposta dos EUA como contrária aos interesses do país, comprometendo-se a continuar o enriquecimento.

Durante o seu primeiro mandato em 2018, o Presidente dos EUA, Donald Trump, abandonou um pacto nuclear de 2015 entre o Irão e seis potências e reimplantou sanções que prejudicaram a economia do Irão.

O Irão respondeu intensificando o enriquecimento muito além dos limites do pacto.