Israel lançou uma onda de ataques aéreos contra Gaza, afirmando que tinha como objetivo atingir dezenas de alvos do Hamas na sua ofensiva mais pesada no território desde que um cessar-fogo entrou em vigor em janeiro.

As autoridades palestinianas relataram pelo menos 322 mortes. O Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ordenou os ataques devido à falta de progresso nas negociações para estender o cessar-fogo. As autoridades israelitas afirmaram que a operação era de duração indefinida e deveria expandir-se. A Casa Branca informou que foi consultada e expressou apoio às ações de Israel.

“Israel, a partir de agora, agirá contra o Hamas com força militar crescente”, declarou o gabinete de Netanyahu.

O ataque interrompeu um período de relativa calma durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão e aumentou a possibilidade de um regresso completo aos combates numa guerra de 17 meses que já matou dezenas de milhares de palestinianos e causou destruição generalizada em Gaza. Também levantou questões sobre o destino de cerca de duas dezenas de reféns israelitas mantidos pelo Hamas que se acredita ainda estarem vivos.

O Hamas acusou Netanyahu de romper o acordo de cessar-fogo e expor os reféns “a um destino desconhecido”. Num comunicado, pediu aos mediadores que responsabilizassem Israel “totalmente por violar e reverter o acordo”.

Os ataques ocorreram enquanto Netanyahu enfrenta crescente pressão doméstica, com protestos em massa planeados devido à sua gestão da crise dos reféns e à decisão de demitir o chefe da agência de segurança interna de Israel.

Feridos chegam aos hospitais de Gaza

Na cidade de Khan Younis, no sul, repórteres da AP viram explosões e colunas de fumo. Ambulâncias levaram os feridos para o Hospital Nasser, onde os pacientes estavam deitados no chão, alguns gritavam. Um menino com um penso na cabeça foi atendido por um profissional de saúde, enquanto uma menina chorava enquanto o seu braço ensanguentado era enfaixado.

Um ataque a uma casa na cidade de Rafah, no sul, matou 17 membros de uma família, incluindo pelo menos 12 mulheres e crianças, de acordo com o Hospital Europeu, que recebeu os corpos. Entre os mortos estavam cinco crianças, os seus pais e outro pai com os seus três filhos, segundo registos hospitalares.

Muitos palestinianos disseram que esperavam um regresso à guerra quando as negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo não começaram conforme planeado no início de fevereiro. Israel, em vez disso, adotou uma proposta alternativa e impediu todos os envios de alimentos, combustível e outros suprimentos para os 2 milhões de palestinianos do território, com o objetivo de pressionar o Hamas a aceitar os seus termos.

“Ninguém quer lutar”, disse o residente palestiniano Nidal Alzaanin por telefone à AP, a partir da Cidade de Gaza. “Ainda estamos todos a sofrer com os meses anteriores”, afirmou.

As explosões podiam ser ouvidas por toda a Gaza. Khalil Degran, porta-voz do Ministério da Saúde baseado no Hospital Mártires de Al-Aqsa, no centro de Gaza, disse que pelo menos 200 pessoas foram mortas. A agência de proteção civil do território afirmou que as suas equipas estavam a ter dificuldades para realizar esforços de resgate porque várias áreas estavam a ser atacadas simultaneamente.

EUA apoiam Israel e culpam o Hamas

A Casa Branca procurou culpar o Hamas pela retomada dos combates. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes, disse que o Hamas “poderia ter libertado os reféns para estender o cessar-fogo, mas escolheu a recusa e a guerra”.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, que tem liderado os esforços de mediação junto com o Egito e o Catar, alertou anteriormente que o Hamas deve libertar os reféns vivos imediatamente “ou pagar um preço severo”.

Um oficial israelita, que falou sob condição de anonimato para discutir a operação em andamento, disse que Israel estava a atacar líderes, infraestrutura e forças militares do Hamas, e planeia expandir a operação além dos ataques aéreos.

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que “os portões do inferno se abrirão em Gaza” se os reféns não forem libertados. “Não pararemos de lutar até que todos os nossos reféns estejam em casa e tenhamos alcançado todos os objetivos da guerra”, disse ele.

Negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo estagnadas

Os ataques ocorreram dois meses após um cessar-fogo ser alcançado para suspender a guerra. Durante seis semanas, o Hamas libertou 25 reféns israelitas e os corpos de outros oito em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinianos na primeira fase do cessar-fogo.

Mas desde que o cessar-fogo terminou há duas semanas, as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a segunda fase, que visa libertar os 59 reféns restantes, dos quais 35 foram considerados mortos, e terminar a guerra completamente.

O Hamas exige o fim da guerra e a retirada total das tropas israelitas em troca da libertação dos reféns restantes. Israel afirma que não encerrará a guerra até destruir as capacidades governamentais e militares do Hamas e libertar todos os reféns.

O gabinete de Netanyahu afirmou na terça-feira que o Hamas “repetidamente se recusou a libertar os nossos reféns e rejeitou todas as ofertas recebidas do enviado presidencial dos EUA, Steve Witkoff, e dos mediadores”.

Taher Nunu, um oficial do Hamas, criticou os ataques israelitas. “A comunidade internacional enfrenta um teste moral: ou permite o regresso dos crimes cometidos pelo exército de ocupação ou impõe um compromisso para acabar com a agressão e a guerra contra pessoas inocentes em Gaza”, disse ele.

Gaza já estava numa situação de crise humanitária

O cessar-fogo trouxe algum alívio para Gaza e permitiu que centenas de milhares de palestinianos deslocados retornassem ao que restava de suas casas. Uma nova ofensiva terrestre israelita poderia ser especialmente mortal agora que tantos civis palestinianos voltaram para casa.

Antes do cessar-fogo, os civis estavam amplamente concentrados em acampamentos de tendas destinados a oferecer relativa segurança contra os combates.

Netanyahu enfrenta críticas crescentes

O retorno aos combates também pode agravar divisões internas profundas em Israel sobre o destino dos reféns restantes. Os reféns libertados têm repetidamente implorado ao governo que avance com o cessar-fogo para trazer todos os reféns restantes de volta, e dezenas de milhares de israelitas participaram em manifestações em massa pedindo um cessar-fogo e o regresso de todos os reféns.

Manifestações em massa estão planeadas para terça e quarta-feira após o anúncio de Netanyahu nesta semana de que deseja demitir o chefe da agência de segurança interna de Israel, o Shin Bet. Críticos criticaram a medida como uma tentativa de Netanyahu de desviar a culpa pelos fracassos de seu governo no ataque de 7 de outubro e na condução da guerra.

Desde que o cessar-fogo em Gaza começou em meados de janeiro, as forças israelitas mataram dezenas de palestinianos que, segundo o exército, se aproximaram das suas tropas ou entraram em áreas não autorizadas.

Ainda assim, o acordo manteve-se tenuemente sem um surto de violência generalizada. Egito, Catar e Estados Unidos têm tentado mediar os próximos passos no cessar-fogo.

Israel quer que o Hamas liberte metade dos reféns restantes em troca de uma promessa de negociar uma trégua duradoura.

O Hamas, por sua vez, quer seguir o acordo de cessar-fogo alcançado pelas duas partes, que prevê o início das negociações sobre a segunda fase mais difícil do cessar-fogo, na qual os reféns restantes seriam libertados e as forças israelitas se retirariam de Gaza.