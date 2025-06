Pouco depois dos primeiros raios de sol atravessarem o tecido empoeirado da sua tenda surrada, Mohammad al-Tais afina o seu oud com os dedos calejados, e o som suave das cordas ecoa pela quietude do campo de refugiados de al-Suwaida, na província de Marib, no leste do Iémen.

Em pouco tempo, dezenas de residentes do campo, jovens e idosos, reúnem-se à sua volta, atraídos pelas melodias familiares das canções folclóricas que ele toca.

«O incentivo deles é o que me faz seguir em frente», disse al-Tais. «A paixão deles pelo que faço ajuda-me a superar todos os obstáculos.»

Num país onde as artes estão entre as últimas preocupações, al-Tais passou os anos da guerra a tocar canções folclóricas iemenitas com o seu simples oud, tentando espalhar alegria e trazer momentos de celebração aos residentes de al-Suwaida.

O campo, que abriga mais de 15.000 pessoas deslocadas, é um dos maiores da província, onde iemenitas deslocados internamente, como al-Tais, encontraram abrigo após repetidas relocalizações.

Em 2025, a guerra brutal no Iémen já se arrastava pela segunda década, deixando para trás destruição generalizada, deslocamento em massa e profundas cicatrizes psicológicas.

Milhões de iemenitas sofreram fome, perda de meios de subsistência e repetidas deslocações, condições agravadas por esforços humanitários com financiamento extremamente insuficiente, de acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Em Marib, que acolhe mais de 2,1 milhões de pessoas deslocadas, os grupos vulneráveis são frequentemente privados de apoio psicológico e não têm acesso a espaços seguros, mesmo quando carregam as cicatrizes psicológicas da guerra, da deslocação e da privação.

À medida que os mecanismos tradicionais de terapia falham, alguns iemenitas estão a recorrer a formas não convencionais de cura. Entre elas estão iniciativas artísticas de base, lideradas por pessoas diretamente afetadas pelo conflito, que usam a música e a expressão visual num esforço para promover a resiliência e reconstruir um senso de comunidade.

Mas esses esforços não estão isentos de desafios. Al-Tais descreveu como os recursos limitados, a falta de apoio institucional e a falta de reconhecimento podem, por vezes, ser desanimadores. No entanto, a profunda necessidade de fuga emocional e conexão cultural entre os seus concidadãos, juntamente com o gosto pela sua música, têm-no mantido motivado.

«Através das suas melodias, ele proporcionou-nos momentos maravilhosos, permitindo-nos esquecer a dor da guerra, do deslocamento e da luta diária pelas necessidades básicas», disse Ahmed Ibrahim, um residente deslocado do campo de al-Suwaida. «Estamos profundamente gratos pelo que ele nos oferece; ele proporciona-nos momentos de beleza neste fardo esmagador de preocupações.»

Al-Tais, que desenvolveu as suas habilidades tocando o oud e interpretando canções tradicionais de forma autodidata, explica que começou por adquirir um oud e praticar sozinho na sua casa no distrito de Naham, a leste de Sanaa.

Com o tempo, aperfeiçoou a sua arte, alimentado por uma profunda paixão pelo instrumento. A sua devoção ao oud persistiu, mesmo depois de a sua casa ter sido destruída num ataque aéreo quando a guerra eclodiu, obrigando-o a fugir. Durante o seu deslocamento, conseguiu comprar um novo oud para substituir o que perdeu no bombardeamento, permitindo-lhe continuar a tocar e a dedicar-se ao seu hobby.

Educação através da arte

Noutras partes de Marib, Altaf Hamdi, uma artista visual com doutoramento em educação artística, lançou uma iniciativa artística em janeiro de 2024 voltada especificamente para crianças deslocadas. Através do Fórum de Belas Artes, com sede em Marib, a sua equipa ofereceu um programa de 10 dias em vários campos, culminando numa exposição de arte infantil.

“As crianças deslocadas, em particular, precisam da arte”, disse Hamdi. “Elas precisam de cuidados, incentivo e liberdade para se expressarem.”

A iniciativa incluiu atividades que iam desde pintura e escultura até teatro e projetos de arte colaborativos. De acordo com Hamdi, essas formas de expressão criativa desempenham um papel vital em ajudar as crianças a reconstruir a sua identidade cultural e processar o trauma num espaço seguro e imaginativo.

“Nestas obras de arte, vimos as suas histórias — tanto dolorosas como esperançosas”, explicou ela à TRT World. “A arte torna-se a sua voz e, para muitos deles, talvez o seu único refúgio.”

Apesar da brevidade das atividades da iniciativa, Hamdi disse que o seu projeto baseado na arte deixou um “impacto profundo e duradouro nas crianças dos campos de deslocados em Marib”.

A resposta extremamente positiva das crianças e dos seus pais, disse ela, foi uma afirmação poderosa do valor do projeto e um forte motivador para continuar a desenvolver programas semelhantes para crianças deslocadas.

“Os pais apresentaram sugestões e pedidos sinceros para expandir esses programas”, disse ela. “A resposta deles foi reveladora e mostrou o quão essencial é este trabalho.”

So'al Wadha, 11 anos, expressou a sua felicidade com a iniciativa. Ela disse à TRT World que queria que essas atividades artísticas continuassem e que as crianças tivessem espaços permanentes equipados com ferramentas de desenho e pintura.

Numa iniciativa semelhante no campo de Jaw al-Nessim, em Marib, Asia Faris, deslocada pela guerra, decidiu criar uma pré-escola improvisada dentro da sua tenda. A ideia surgiu ao observar que as crianças do campo apresentavam comportamentos preocupantes. Faris percebeu que muitas dessas crianças tinham perdido os pais no conflito.

«Algumas crianças começaram a isolar-se», disse ela, «enquanto outras mostravam sinais de agressividade em uma idade muito jovem. Era um sinal perigoso para o futuro delas».

Determinada a intervir, ela transformou a sua tenda num espaço seguro e acolhedor para a educação e cuidados na primeira infância. Usando a arte, desenho, modelagem e brincadeiras criativas como as suas principais ferramentas de ensino, ela descobriu que as crianças não só estavam a aprender mais facilmente, mas também a expressar-se com mais confiança e tranquilidade.

“A arte tornou-se uma porta de entrada”, disse ela. “Ajudou as crianças a absorver conhecimento, descobrir os seus talentos e até mesmo modificar o seu comportamento. O pré-escolar tornou-se um refúgio onde as crianças podiam explorar as suas emoções e identidades através da representação, dramatização e atividades criativas.”

De acordo com Faris, cerca de 60 crianças com menos de sete anos beneficiaram da sua iniciativa nos últimos dois anos. Atualmente, 30 crianças estão matriculadas no pré-escolar.

Um efeito cascata de mudanças positivas

Abdulghani Saleh, um pai deslocado que vive no campo de al-Naseem, em Marib, matriculou a sua filha de seis anos num pré-escolar informal semelhante. Ele disse que a transformação foi «imediata».

“Ela começou a desenhar e colorir constantemente, mesmo em casa”, disse ele à TRT World. “Ela tornou-se mais disciplinada, entusiasmada com as aulas e mais feliz. Esses tipos de programas são essenciais, não apenas para cultivar o talento, mas para aliviar a dor que as crianças experimentam nesses campos, onde não têm espaço real para brincar ou ser elas mesmas.”

Inspirada por esses esforços de base, a IDEA Educational Foundation, uma ONG com sede em Marib, decidiu ampliar a iniciativa.

Com base no sucesso da experiência inicial na pré-escola, a organização desenvolveu um programa mais estruturado e expandiu-o por toda a província. Em 2025, o programa, conhecido como Saba Kindergartens, tinha criado 43 pré-escolas gratuitas para crianças deslocadas.

De acordo com Mofaddal al-Jadi, diretor do projeto Saba Kindergartens, esses centros empregam atualmente 120 cuidadores e educadores treinados.

«O objetivo é compreender as necessidades psicológicas das crianças e apoiá-las na superação do trauma da guerra», afirmou. «Oferecemos educação e apoio emocional através da arte e da brincadeira, não apenas através dos livros escolares. Até agora, cerca de 2000 crianças beneficiaram deste programa no ano letivo de 2024-2025.»

No entanto, o programa enfrenta obstáculos significativos. Al-Jadi observou que a maioria dos jardins de infância funciona com o apoio da comunidade e os recursos limitados da organização. Os esforços para garantir um financiamento estável por parte dos doadores têm sido, até agora, infrutíferos, o que representa uma ameaça à sustentabilidade da iniciativa.

«O nosso desafio agora é continuar», afirmou. «Estas crianças precisam de consistência, cuidados e esperança. Estamos a fazer tudo o que podemos para lhes dar isso, uma sala de aula, uma pintura, um sorriso de cada vez.»

Este artigo é publicado em colaboração com a Egab.