O homem acusado de matar dois funcionários da embaixada israelita à porta do museu judaico em Washington disse à polícia, após a sua detenção: “Fi-lo pela Palestina, fi-lo por Gaza”, afirmaram as autoridades federais ao anunciarem que o iriam acusar de ato terrorista.

Elias Rodriguez, de 31 anos, gritou “Libertem a Palestina” enquanto era levado, segundo documentos judiciais que revelaram pormenores arrepiantes do ataque de quarta-feira à noite na capital dos Estados Unidos.

As vítimas - uma mulher americana e um homem israelita - tinham acabado de sair de um evento no Museu Judaico da Capital e iam ficar noivos em breve.

O ataque levou as missões israelitas em todo o mundo a reforçar a sua segurança e a içar as bandeiras a meia haste. O ataque ocorre no contexto do genocídio de Israel em Gaza, que, segundo as autoridades americanas, está a aumentar o risco de violência por motivos políticos na América.

Rodriguez foi acusado de assassínio de oficiais estrangeiros e de outros crimes, mas não se pronunciou durante uma breve comparência em tribunal na quinta-feira.

Os procuradores indicaram que são prováveis acusações adicionais e que o caso está a ser investigado como um ato de terrorismo e como um crime de ódio contra a comunidade judaica.

“A violência contra qualquer pessoa com base na sua religião é um ato de cobardia. Não é um ato de um herói”, afirmou Jeanine Pirro, Procuradora interina dos EUA para o Distrito de Columbia. “O antissemitismo não será tolerado, especialmente na capital do país”.

Rodriguez compareceu no tribunal federal com um uniforme branco de detenção e ouviu impassível enquanto os procuradores delineavam as acusações que poderiam levar à pena de morte.

Na casa da sua mãe, perto de Chicago, um cartaz foi colado na porta pedindo privacidade.

Ataque foi planeado — FBI

Um depoimento do FBI descreveu as mortes como premeditadas. As autoridades dizem que Rodriguez voou de Chicago para Washington na terça-feira, levando uma pistola na bagagem registada. Comprou um bilhete para o evento no museu apenas três horas antes do seu início.

As imagens de vigilância mostraram o suspeito a vaguear perto do museu antes de se aproximar de um grupo e abrir fogo. Alegadamente, inclinou-se sobre as duas vítimas depois de estas terem caído e voltou a disparar, parecendo mesmo recarregar antes de fugir do local.

Rodriguez também expressou admiração por um membro da Força Aérea dos EUA no ativo que se auto-imolou à porta da embaixada israelita em fevereiro de 2024, chamando-lhe “corajoso” e “mártir”, segundo os documentos do tribunal.

Em fevereiro de 2024, Aaron Bushnell morreu depois de se ter incendiado à porta da embaixada israelita em Washington, DC, em protesto contra o genocídio em Gaza.

Antes de se incendiar, declarou: “Não serei mais cúmplice de um genocídio”. Bushnell transmitiu o sucedido em direto no Twitch. Afirmou que as suas acções foram “um ato extremo de protesto”, mas não tão extremo como o sofrimento dos palestinianos.