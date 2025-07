Vários países ao longo do Pacífico permanecem em alerta após um sismo de grande magnitude atingir o extremo oriente da Rússia, desencadeando evacuações em larga escala desde o Havai, nos Estados Unidos, até ao Japão.

Embora os alertas de tsunami tenham sido levantados, a ansiedade continua alta nas regiões costeiras, onde os moradores foram orientados para procurar abrigo em áreas mais elevadas.

Os aeroportos foram fechados, e os trabalhadores em cidades costeiras correram para andares superiores perante a ameaça inicial de tsunami.

A agência meteorológica do Japão suspendeu os alertas de tsunami na tarde de quarta-feira, mas manteve avisos para as áreas do norte do país. Regiões que vão do leste de Ibaraki até ao sul de Wakayama tiveram os alertas reduzidos para avisos, segundo o site da agência.

O terramoto de magnitude 8.8 ocorreu próximo a Petropavlovsk, na remota península de Kamchatka, na Rússia, sendo o maior desde 2011, quando um terramoto de magnitude 9.1 no Japão e o subsequente tsunami causaram mais de 15.000 mortes.

O sismo, registado às 8h24 (23h04 GMT de terça-feira), foi um dos 10 maiores já registados, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A China também suspendeu o alerta de tsunami para algumas áreas costeiras, segundo os media estatais. O Ministério dos Recursos Naturais emitiu um alerta amarelo de tsunami, prevendo ondas altas que podiam atingir áreas costeiras de Xangai, com uma altura máxima de onda estimada em 30 centímetros. No entanto, os alertas para as regiões de Zhejiang e Xangai foram retirados, enquanto o alerta amarelo foi mantido para a costa leste de Taiwan.

Por outro lado, as autoridades chinesas evacuaram 283.000 pessoas em Xangai, transferindo-as para 1.900 abrigos devido à ameaça representada pelo Tufão Co-May.

Na Rússia, as autoridades relataram que o tsunami atingiu e inundou a cidade portuária de Severo-Kurilsk, e os media locais informaram que uma onda entre três e quatro metros de altura foi registada no distrito de Elizovsky, em Kamchatka. Um vídeo publicado nas redes sociais russas mostrou edifícios na cidade submersos pela água do mar. As autoridades afirmaram que a população de cerca de 2.000 pessoas foi evacuada.

Várias pessoas ficaram feridas na Rússia devido ao terramoto, segundo os media estatais, mas nenhuma em estado grave.

"As paredes tremeram", relatou um morador de Elizovsky ao media estatal Zvezda.

"Ainda bem que tínhamos uma mala pronta, com água e roupas perto da porta. Pegámos rapidamente e corremos para fora... Foi muito assustador", disse ele.

Milhões foram aconselhados a evacuar

Autoridades na região de Sakhalin, no Extremo Oriente da Rússia, declararam estado de emergência nas Ilhas Curilas do Norte.

O prefeito local afirmou que "todos" foram evacuados para locais seguros.

Agências de países com costa no Pacífico, na América do Norte e do Sul — incluindo os Estados Unidos, México e Equador — emitiram alertas para que a população evitasse as praias afetadas.

No Havai, o Prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, pediu que os residentes e milhares de visitantes procurassem segurança em andares superiores de edifícios ou em terrenos mais altos. "As pessoas não devem, e vou repetir, não devem, como vimos no passado, ficar perto da costa ou arriscar as suas vidas apenas para ver como é um tsunami", alertou o Governador Josh Green.

"Não é uma onda comum. Ser atingido por um tsunami pode efectivamente matar", acrescentou.

Pelo menos seis réplicas abalaram ainda mais a região, incluindo uma de magnitude 6.9 e outra de 6.3.

O Centro de Alerta de Tsunamis dos EUA informou que ondas superiores a três metros acima do nível da maré eram possíveis em algumas costas do Equador, ilhas do noroeste do Havai e Rússia.

Ondas entre um e três metros poderiam verificar-se em algumas costas do Chile, Costa Rica, Polinésia Francesa, Guam, Havai, Japão e outras ilhas do Pacífico. Ondas de até um metro eram esperadas em outros locais, incluindo Austrália, Colômbia, México, Nova Zelândia, Tonga e Taiwan. O centro descreveu as condições potenciais como "perigosas".

Imagens de televisão mostraram várias baleias encalhadas numa praia.

Trabalhadores da central nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão — destruída por um grande sismo e tsunami em 2011 — foram evacuados, segundo o operador da central.

Taiwan também emitiu um alerta de tsunami, e a Administração Central de Meteorologia alertou que ondas de tsunami poderiam atingir a costa de Taiwan às 13h18 (05.18 GMT).

As Filipinas também alertaram os seus residentes em áreas costeiras voltadas para o Oceano Pacífico para uma "altura de onda de tsunami inferior a 1 metro" após o poderoso terramoto.

Alertas de Tsunami

Alertas de tsunami foram enviados para telemóveis na Califórnia, segundo repórteres locais da AFP.

"MANTENHAM-SE FORTES E SEGUROS!", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nas redes sociais.

Sirenes de tsunami soaram perto da popular praia de Waikiki, no Havai, onde um fotógrafo da AFP observou trânsito congestionado enquanto os havaianos fugiam para regiões mais altas.

O Centro de Alerta de Tsunamis dos EUA emitiu um Alerta de Tsunami — o seu nível mais alto de alerta — para todo o estado do Havai, com as primeiras ondas esperadas às 19h17, horário local (0517 GMT).

"As pessoas também são aconselhadas a ficar longe da praia e não ir para a costa", alertou o centro de sismologia. As embarcações foram orientadas a seguir para águas abertas antes da chegada esperada de ondas de até 2 metros.