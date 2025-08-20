O número de veículos elétricos (EV) nas estradas da Türkiye duplicou num ano, aumentando 120,6% para 289.457 unidades até ao final de julho, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Estatística da Türkiye (TurkStat).

Este aumento reflete uma mudança rápida na preferência dos consumidores, apoiada pela expansão da rede de carregamento no país e pelo lançamento da marca de veículos elétricos produzida nacionalmente, a Togg.

Dos 16,8 milhões de carros registados em todo o país em julho, os EV representaram 1,7% da frota. Isso marca um aumento significativo em relação aos apenas 565 EV registados em 2015, com o número a ultrapassar 250.000 pela primeira vez no mês passado.

Crescimento dos híbridos junto aos EVs