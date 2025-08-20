TÜRKİYE
2 min de leitura
Veículos elétricos duplicam na Türkiye com o Togg e crescimento de infraestruturas de carregamento
Os veículos elétricos nas estradas turcas ultrapassaram 289.000, enquanto os híbridos se aproximaram de 600.000 até julho, refletindo uma rápida mudança no mercado automóvel da nação em direção à eletrificação.
Veículos elétricos duplicam na Türkiye com o Togg e crescimento de infraestruturas de carregamento
O Togg, veículo produzido na Türkiye. / AA
20 de agosto de 2025

O número de veículos elétricos (EV) nas estradas da Türkiye duplicou num ano, aumentando 120,6% para 289.457 unidades até ao final de julho, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Estatística da Türkiye (TurkStat).

Este aumento reflete uma mudança rápida na preferência dos consumidores, apoiada pela expansão da rede de carregamento no país e pelo lançamento da marca de veículos elétricos produzida nacionalmente, a Togg.

Dos 16,8 milhões de carros registados em todo o país em julho, os EV representaram 1,7% da frota. Isso marca um aumento significativo em relação aos apenas 565 EV registados em 2015, com o número a ultrapassar 250.000 pela primeira vez no mês passado.

Crescimento dos híbridos junto aos EVs

Recomendado

Os veículos híbridos também ganharam popularidade rapidamente. Os registos subiram de apenas 23 unidades em 2011 para 222.328 até ao final de 2023, e quase duplicaram novamente para 391.269 em 2024.

Até julho de 2025, a frota de híbridos alcançou 556.995 veículos, representando 3,3% de todos os carros — um aumento em relação aos 2,4% registados no final do ano passado.

Os números destacam o mercado automóvel em rápida transformação na Türkiye, à medida que políticas globais e nacionais impulsionam a eletrificação, posicionando os EV e híbridos como uma parcela crescente do futuro da mobilidade no país.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us