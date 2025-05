A empresa sul-africana Sibanye Stillwater disse na sexta-feira que estavam a decorrer esforços de salvamento de 289 trabalhadores presos no subsolo da sua mina de ouro de Kloof, perto de Joanesburgo.

"Podemos confirmar que tivemos um incidente no poço Kloof 7 e estamos ocupados com os procedimentos de segurança e de inspeção do poço, após o que içaremos os trabalhadores para a superfície", disse um porta-voz da Sibanye Stillwater.

O porta-voz disse que todos os trabalhadores estavam seguros e contabilizados e que a empresa estava a fornecer-lhes comida.

"Esperamos que a situação esteja resolvida por volta do meio-dia de hoje", disse o porta-voz.

O Sindicato Nacional dos Mineiros (NUM) disse anteriormente que tinha recebido informações sobre o incidente, que, segundo o sindicato, ocorreu por volta das 22h00 (20h00 GMT) de quinta-feira.

Mina de ouro com 3 km de profundidade

O Inspetor-Chefe das Minas, David Msiza, disse ao Daily Maverick que a Sibanye Stillwater está a dar prioridade à segurança do "poço antes de poderem retirar as pessoas. Não se pode correr riscos. Pediram-lhes para permanecerem nas estações subterrâneas".

O poço 7, uma mina de ouro ultra-profunda de Witwatersrand com mais de 3 km, complica significativamente a operação de resgate.

O NUM manifestou indignação pela demora da Sibanye Stillwater em divulgar publicamente a situação.

“Estamos zangados por a Sibanye Stillwater ter tentado esconder o facto de 300 trabalhadores estarem presos no subsolo sem comida”, disse o Porta-voz do NUM, Livhuwani Mammburu, ao Daily Maverick.